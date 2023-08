El presidente, Gustavo Petro, dio este lunes su discurso con un balance de lo que han sido sus primeros 365 días en el poder, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Allí, el primer mandatario habló de diversos temas, entre ellos la paz total, la agricultura, la economía y la salud.



En el caso del sector salud, el presidente se refirió a varios temas, entre ellos el presupuesto que recibió el sector, la viabilidad financiera de la reforma estructural que se propone y la reindustrialización del sector.

Un presupuesto histórico para la salud



De acuerdo con el primer mandatario, durante su mandato ha crecido en un 20 por ciento el presupuesto para el sistema de salud de Colombia: “Pasamos de 42 billones en 2022 a 50 billones en 2023”, dijo.

Gustavo Petro acompaña conmemoración de la Batalla de Boyacá. Foto: Presidencia de la República

En ese punto, es clave señalar que si bien es cierto que hubo un aumento histórico en el presupuesto del sector salud, los actores claves (como EPS e IPS) han insistido en que el sistema continúa desfinanciado.

El gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi) ha señalado que el sector está desfinanciado y que se necesitan al menos 10,45 billones de pesos en recursos adicionales a los que ya se han asignado, esto para cubrir deudas viejas que vienen de la emergencia covid y que no se han pagado y para cubrir también el aumento en el consumo de servicios de salud.

Expertos como Alejandro Gaviria han dicho que si bien es cierto que hay una desfinanciación del sector, pensar en adiciones mayores a 5 billones no es realista. “El Gobierno ha estado dedicado a la reforma y ha desatendido la gestión, el manejo diario de una coyuntura crítica”, dice Gaviria.

Ante ello, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló hace algunos días que todos los pagos del sistema están en orden. Lo mismo aseguró el director de la Adres (Banco de la Salud), Félix León Martínez, quien le dijo a EL TIEMPO que a día de hoy no se le adeuda nada a las EPS.

Reforma de la salud: viable financieramente



Por otro lado, durante su discurso, el presidente Petro dijo que con la reforma de la salud se busca un modelo "que no clasifique a los pacientes por si tienen dinero o no. Que no sean sujetos del negocio, sino sujetos de derecho".

La Reforma de la Salud fue presentada el pasado 13 de febrero por el Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Y además añadió que el modelo es financieramente viable. “Hemos demostrado que la reforma de la salud es financieramente posible”, aseguró Petro.

En ese punto hay que aclarar que si bien la reforma de la salud original había obtenido el visto bueno de instituciones claves del Estado, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, hoy la realidad es distinta.

Eso, porque la reforma de la salud ha cambiado drásticamente, desde el proyecto que fue presentado por la entonces ministra Carolina Corcho (y que por ejemplo eliminaba las EPS) hasta el texto que existe hoy, que conserva las EPS y las transforma para mantenerlas en el sistema pagándoles por su gestión.

En dicho nuevo texto se han agregado funciones y nuevos rubros que podrían poner a tambalear la viabilidad financiera del proyecto si no se le realizan adiciones presupuestales.

El director de la Adres (Banco de la Salud), Félix León Martínez, le dijo a EL TIEMPO que temas como la licencia de maternidad extendida no estaban contempladas en el proyecto original y ahora que fueron añadidas al nuevo texto plantean retos financieros.

“El proyecto de reforma original había sido negociado con Hacienda y estaba completamente financiado. Hay nuevas solicitudes en el trámite del proyecto de ley. Uno de ellos es el de que se pague la licencia de maternidad a todas las mujeres del país. Cosa que me parece muy bien. Eso significa 800 mil millones de pesos que habría que proveer, efectivamente”, señaló Martínez.

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. Foto: ADRES

Reindustrialización del sector salud



Finalmente, el presidente también habló de los esfuerzos que se han hecho para que exista una “reindustrialización del sector salud”. En ese punto es clave señalar que actualmente la industria farmacéutica nacional está en un proceso de recuperar su presencia en el país, en este sentido avanza en una dinámica de reindustrialización, que permita prioritariamente satisfacer la demanda interna y avanzar en la conquista de mercados externos.

Sin embargo, allí es también necesario apuntar que durante todo este primer año de Gobierno el Invima, entidad clave para la aprobación de registros y manejo de medicamentos en Colombia, ha permanecido sin un director nombrado en propiedad, lo que según expertos ha dificultado el desarrollo de políticas y planes para su actualización como entidad.

En medio de todo eso, Colombia también ha padecido la escasez y desabastecimiento de medicamentos, una problemática que venía desde el Gobierno anterior y que no ha encontrado solución completa a pesar de las más de 10 mesas técnicas entre la industria y el Gobierno que se han realizado.

De hecho, esa problemática llevó a que citaran, hace algunos meses, a un debate de control político al entonces director encargado del Invima, Francisco Rossi.

Nueva política ante el fentanilo

Finalmente, el presidente Gustavo Petro anunció durante su discurso que se desarrollará desde el ministerio de Salud una nueva política para enfrentar el fentanilo, la llamada “droga zombi” que tiene contra las cuerdas a países como Estados Unidos.

"Construiremos una política de salud pública para detener la entrada de fentanilo a Colombia, uno de los peores males de la humanidad", anticipó.

Una acción que sin duda será clave, ante el crecimiento de una droga que si bien no tiene amplia distribución en el país, ya ha sido detectada en algunos espacios de entretenimiento y que es una de las que más vidas cobra en el mundo.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD