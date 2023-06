Entre los diversos actores del sistema de salud continúa el debate que se inició la semana pasada sobre el riesgo que correría el sector de quedar desfinanciado. De acuerdo con Acemi, gremio de las EPS, los 2,02 billones de pesos asignados al sector en la adición presupuestal no son suficientes, y se requieren al menos 10,45 billones.

Según le dijo a EL TIEMPO, Paula Acosta, presidenta de Acemi, dicha cantidad irrigaría en todo el sistema en tres puntos claves: el primero son los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), rubro que financia la atención de las personas; el segundo, son deudas viejas a girar por el Gobierno a las EPS; y el tercero son presupuestos máximos, que son las prestaciones por fuera del plan de beneficios, en donde los recursos se agotarían a julio de este año.

Ante ello, el director de la Adres, Félix León Martínez, le dijo a EL TIEMPO que al menos en lo que respecta a la UPC, esta vio un incremento del 16,23 por ciento para este año, y que por ende “no es deficitaria”.

De acuerdo con el funcionario, para 2023 la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas —en la que participan, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)— aprobó un histórico aumento porcentual en la UPC, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud.

“No es posible afirmar taxativamente que la UPC es deficitaria, dado además el elemento adicional que supone las condiciones de integración vertical de negocios en muchas de estas entidades, integración que significa la posibilidad de traslado de las utilidades hacia sus organizaciones integradas, IPS, proveedores de servicios y suministros y empresas de medicina prepagada. Muchas de estas entidades integradas arrojaron importantes ganancias, simultáneamente con las pérdidas reportadas por las EPS en 2022”, resaltó Martínez.

El funcionario también se refirió al informe elaborado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en el que se cuestionaba el cálculo de la UPC para 2023. “Por qué el Ministerio de Salud no ha tenido en cuenta factores relacionados con el incremento en las frecuencias de uso en un escenario post-pandemia, entre otros aspectos técnicos, para justificar el incremento de la UPC”, puntualizaba el informe.

De acuerdo con Martínez, dicho informe, publicado en septiembre de 2022, presentaba inconsistencias cuando se comparaba con otro informe, también financiado por la Anif pero realizado por la Sección de Salud de la Asociación Internacional de Actuarios (IAAHS, por sus siglas en inglés), titulado ‘La brecha financiera del sector salud en Colombia. Una nueva metodología para calcular la UPC’.

“En consideración a estas diferencias de interpretación, los Ministerios de Salud y Hacienda, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, recomendaron un estudio independiente, que el Ministerio de Salud recientemente contrató con la Universidad Nacional de Colombia”, dijo Martínez.

Las EPS advirtieron que con la Adición Presupuestal aprobada, la salud de los colombianos queda desfinanciada.



Por otro lado, en cuanto a los presupuestos máximos, Martínez enfatizó en que desde la Adres no se adeudan fondos a las EPS (aunque estas lo que han señalado es que los recursos disponibles no son suficientes). “Acemi reportaba públicamente que la Adres les debía a las EPS 4.5 billones de pesos por presupuestos máximos, hasta que se dejó en claro ante la Comisión Séptima de la Cámara que la Adres no debía recurso alguno”, puntualizó Martínez.

En el punto de las deudas que se vienen acumulando, según Acemi desde varios años, es necesario que el Gobierno tome medidas urgentes. De acuerdo con Acosta dichas deudas responden a canastas covid, recobros, licencias e incapacidades y procesos de compensación pendientes que no llegaron y que hacían parte del esquema de financiación.

Acosta enfatiza en que un artículo del Plan Nacional de Desarrollo podría ser la solución. “Dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de aprobar se incluye un artículo que permite pagar deudas previas del sistema de salud. Pues creo que es importante que se utilice este artículo e ir buscando los recursos para poder inyectarle liquidez al sector salud que tanto lo necesita. El gobierno tiene las facultades ordinarias de hacer traslados para darle prioridad a ciertos gastos”, enfatiza la presidente de Acemi.

De acuerdo con ella, es urgente que se tomen medidas, porque aunque no es inmediato, desde las EPS se está viendo un preocupante y progresivo deterioro de los recursos que recibe el sector salud, lo que podría terminar afectado a los pacientes.

