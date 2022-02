Tras la lesión que sufrió el defensor colombiano Yerry Mina, jugador del Everton de Inglaterra, medios ingleses confirmaron que podría ser intervenido quirúrgicamente, razón que lo podría alejar de las canchas el resto de la temporada.

La lesión fue confirmada este fin de semana por Frank Lampard, director técnico del club Everton, en conferencia de prensa previa al partido contra el Leeds.



"Lamentablemente, Mina estará de baja entre 8 y 10 semanas. Es decepcionante para todos nosotros porque es un gran líder en el grupo y un gran jugador. Una gran pérdida", dijo el DT.



Mina había marcado gol en el estreno de Lampard, en el compromiso contra el Brentford, luego de ingresar al minuto 14 del partido, tras la lesión de Ben Godfrey.



Según declaraciones del médico experto Ben Dinnery a 'Football Insider', no se descarta que Mina tenga que ser intervenido.



"Dada esa línea de tiempo, estamos viendo un alto grado dos. Probablemente sea el recto femoral, el gran músculo en la cara anterior de ese muslo. Estamos hablando de un daño importante en la fibra. Idealmente, lo tratarán de forma conservadora. Pero no se puede descartar la cirugía en este momento. Se reunirá con un especialista para descartarlo, pero no hay garantías", señaló en el portal.



Por el momento, el central sería una baja confirmada para el calendario de las eliminatorias cuyas últimas fechas se jugarán a finales de marzo. Se espera que el Everton confirme si Yerry Mina se pierde el resto de la temporada o si puede regresar al equipo.

