¡Orgullo colombiano! Yenny Álvarez gana oro con récord panamericano en 59 kilos

La pesista colombiana Yenny Álvarez ganó el pasado domingo el oro en los 59 kilos del levantamiento de pesas en Santiago 2023 con registro de 228 kilos totales, con el cual marcó un nuevo récord panamericano, en la competencia disputada en el Gimnasio Chimkowe de Peñalolén, en la capital chilena.

Álvarez rompió la anterior mejor marca de la justa que estaba en poder de su compatriota María Camila Lobón, quien con 221 kilos la obtuvo en los pasados Juegos de Lima 2019. Para ello, levantó 102 kilos en el arranque y 126 en el envión.



El podio lo completaron la canadiense Maude Charron, que fue plata con 226 kilos (101-125), y la venezolana Anyelin Venegas bronce con 222 kilos producto de un arranque de 100 kilos y en envión de 122.

“Es emocionante haber batido el récord, pues así me mido con las mejores. Mis respetos a Camila (Lobón), una deportista muy importante de Colombia”, señaló la deportista oriunda de Cali que le dio a Colombia su tercera presea dorada en lo que va de la jornada.



“Estoy muy contenta por entregarle esta medalla de oro a mi país. Siempre mantuve la fe intacta, y como soy muy creyente sé que Dios me acompaña y me ha convertido en una mujer muy esforzada y valiente”, dijo la deportista.



La pesista, que estuvo casi cinco años alejada de las competiciones tras dar positivo en un control de dopaje en el Campeonato Panamericano de Cartagena, habló sobre su empeño en volver.

Yenny Alvarez. Foto: Prensa COC

“Detrás de esta medalla hay muchas lágrimas y mucho esfuerzo y sacrificio. Refleja el trabajo arduo desarrollado durante toda mi carrera deportiva. Agradezco a mi entrenador, Luis Carlos Arrieta, y al Ministerio del Deporte y a la Federación de Levantamiento de Pesas de Colombia”, dijo.



Álvarez ahora pone la mirada en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Vienen muchos entrenamientos en el cierre de un año que ha sido muy arduo. A estas alturas el cuerpo ya pide un poco de descanso. Y luego lo que viene es solo pensar en París 2024”, cerró.



Las pruebas de levantamiento de pesas comenzaron el sábado y culminarán el martes 24 de octubre.



EFE

