¿Cómo verse todos los partidos de fútbol de un mundial?, ¿vale la pena perderse el primer tiempo de España contra Irlanda del Norte y el segundo tiempo de Chile-Argelia para dar el sí y ponerse una preciosa argolla de matrimonio?, ¿es absolutamente necesario agarrar una bicicleta a la una de la mañana y timbrar en la casa de Félix de Bedout para ver los partidos de Brasil de Ronaldo y Cafú?, ¿una cirugía de una vávula aórtica puede convertirse en una bendición por cuenta del fútbol? Los mundiales siempre tienen la respuesta.

La más reciente edición de la Revista DON JUAN está en circulación desde el sábado 10 de diciembre de 2022. Foto: Hernán Puentes

La extraña y contradictoria sensación que me provoca este mundial distópico que se juega a trasmano, tan lejos de junio y julio, y del que hasta hoy me he perdido de la mayor parte de los partidos sin que lo lamente (algo que jamás en la vida me había sucedido) me puso a pensar en aquellos tiempos, lejanos y cercanos, en los que el Mundial de fútbol era una ceremonia suprema e ineludible.



Inglaterra 66 fue mi primer mundial, pero el recuerdo de aquella vez es muy borrosa pues yo apenas tenía siete años. Vi tal vez dos o tres partidos en la casa de Otto de Greiff, tío de mi papá, que era el único de la familia que tenía televisor. Allá nos íbamos varios en patota a sentarnos frente a un televisor más bien chiquito empotrado en un cofre imitación madera. Como aún no había transmisiones vía satélite los partidos los emitían dos o tres días después. Tengo la sensación de que vi España- Argentina y muy probablemente también vi la final entre Alemania e Inglaterra. Pero ese vago recuerdo que tengo de algún gol de Luis Artime en Inglaterra puede que provenga de una fotografía.



El primer mundial que vi con un poco de uso de razón fue México 70. Desde hacía al menos tres años yo ya leía sobre fútbol en revistas y periódicos y fue el primer mundial en el que yo sabía cuáles equipos jugaban en cada grupo. En mi casa todavía no había televisión y, como estábamos en exámenes finales, mi mamá no me dio permiso para ir a donde mis abuelos a ver casi ningún partido. Me contenté con jugar partidos de fútbol en el jardín de la casa de mi vecino y compañero de colegio, y de ver cómo llenaba el álbum. La mona más difícil era la de Pelé y había quienes pagaban cinco o hasta diez pesos para conseguirla.



El primer mundial que seguí de manera seria fue Alemania 1974, que coincidió con las vacaciones largas del colegio entre cuarto y quinto de bachillerato. Aún no había televisión en mi casa y me iba a donde mis abuelos o donde los Márquez, unos amigos de la familia que vivían unas pocas cuadras abajo de mi casa junto al Park Way. Yo vi todos los partidos que se transmitieron de ese mundial, que no siempre iban en directo. Cuando no había partido con los Márquez nos íbamos a jugar a la Universidad Nacional. En esa época era muy poco común que la gente usara camisetas de los equipos de fútbol.

Mario Alberto Jempes Foto: Revista DON JUAN

Mario Alberto Kempes hizo trizas la defensa de la legendaria ‘Naranja mecánica’ y le dio a la Argentina su primer mundial de fútbol en 1978. Kempes jugó luego en el Valencia de España y con los años se convirtió en uno de los comentariastas deportivos más respetados de Latinoamerica.

Yo descubrí en el closet de mi mamá un buzo blanco y otro anaranjado y los llevaba a esos juegos de fútbol con los Márquez. Yo me ponía el blanco porque quería que el campeón fuera Alemania y prestaba el anaranjado para alguien que quisiera sentirse Johan Cruyff. En ese mundial hice mi primer álbum, costumbre que mantuve hasta 2018, y empecé a recortar fotos de los periódicos. Las pegaba en un cuaderno que todavía conservo y que puedo considerar, visto en la perspectiva de tantos años, como mi primer trabajo periodístico.



En 1978 ya había llegado la televisión a mi casa y estaba en la universidad. Ese mundial coincidió con la fiebre que me desató Argentina cuando comencé a comprar ejemplares de segunda mano de la revista El Gráfico. En ese mundial también vi todos los partidos. Cuando se acabó el campeonato quedé con una gran depresión post mundial y durante muchos meses, ya en tercer semestre, dibujaba una y otra vez en mis cuadernos el segundo gol de Kempes contra Holanda. Algunas de mis compañeras de biología me pedían que les dibujara a Mario Kempes.



Cuando llegó España 1982 estaba a punto de graduarme de biología. Los meses previos al campeonato escribía en mis cuadernos de estadística, limnología y bioquímica II Ias probables alineaciones de Brasil, de Argentina, de Alemania... De ese mundial, por tensiones y necesidades propias de los preparativos de mi inminente matrimonio que era necesario consumar y que no merece la pena recordar, me perdí el segundo tiempo de Chile-Argelia y el primer tiempo de España-Irlanda del Norte.

A partir de 1986, ya casado y con hijos, no dejé de cumplir la norma de ver todos los partidos, incluso aquellos que se jugaban en horario laboral. Al menos hasta 1998, porque los horarios de Corea-Japón y no estar suscrito a Direct TV me impidió ver varios de la primera fase. Siempre me las arreglé para hacerlo y, a partir de 1994 hasta 2014, escribí o hice videos acerca del desarrollo de los torneos, así que ver todos los partidos sin excepción era “estar trabajando”.

En el Mundial de 2002, para no perdernos los juegos de la fase decisiva, a partir de octavos de final mi hija Verónica y yo nos íbamos en bicicleta donde Félix de Bedout a la una de la madrugada, veíamos el partido y nos devolvíamos a las tres o tres y 45 cuando se jugaban 120 minutos. Fue una experiencia de unión y complicidad entre padre e hija muy conmovedora. También era divertido verlos con Félix, un gomoso del fútbol como he conocido pocos en la vida.



Mi pasión por los mundiales se ratificó en grado ‘Comendador’ en Sudáfrica 2010. Al comenzar el año mi cardiólogo me dijo que, tras varios años de seguimiento, había llegado la hora de cambiar mi válvula aórtica por una mecánica. Pregunté cuándo debía operarme. Me dijo que no había afán, que en el curso de ese año estaría bien. De inmediato le dije: “Me opero a finales de mayo”. ¿Por qué? Para que la convalecencia de la operación coincidiera con la primera fase del Mundial y así pudiera ver en paz todos los partidos, como de hecho sucedió. Los que daban sólo en Direct TV los veía de manera pirata a través del computador.



El incidente más llamativo de aquella convalecencia ocurrió durante el juego entre Italia y Eslovaquia. Esa mañana yo debía tomarme una muestra de sangre. Yo vivo muy cerca de la clínica Reina Sofía. Como debía tomarla en ayunas mi esposa fue a conseguirme un turno especial durante el entretiempo. Al llegar yo vi un gentío tan grande que regresé a casa para no perderme el segundo tiempo. Me devolví casi gateando porque a esa hora ya estaba completamente sin fuerzas. Cuando mi esposa me vio sentado frente al televisor viendo el segundo tiempo, me preguntó que cómo me había ido en la toma de la muestra. Yo le respondí que no había podido porque había muchísima gente y que pensaba volver cuando terminara el juego. Mi esposa, llorando de la ira, me gritó hasta de qué me iba a morir, pero bueno, pude ver Italia-Eslovaquia. Fui de nuevo al laboratorio con el último hilo de fuerza que me quedaba, me tomé la muestra, regresé a casa casi desmayado, pero pude desayunar con la satisfacción del deber cumplido, y con la alegría de haber visto cómo Eslovaquia había sacado a Italia en la primera ronda del mundial de Sudáfrica en un partido dramático.



Un Mundial que recibe la sede tras un tramado de la más descarada corrupción, un mundial que se juega en Catar, en un desierto, en noviembre y diciembre. Un mundial en el que Argentina pierde con Arabia Saudita y Alemania con Japón... ni la mente del creador de The Walking Dead hubiera imaginado un mundial tan distópico.



Sólo falta que durante la final del torneo un ejército zombi invada la cancha

