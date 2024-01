Zheng VS. Sabalenka: la gran final del Abierto de Australia

La tenista china Zheng Qinwen, número 15 del ranking WTA, se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Australia, luego de su victoria el jueves en semifinales contra la ucraniana Dayana Yastremska (N.93) por 6-4, 6-4 en Melbourne.

Zheng Qinwen, que jugará su primera final de Grand Slam, frenó los sueños de Yastremska, que había alcanzado las semifinales luego de pasar por la fase de clasifiación previa del torneo.



En la final Qinwen se medirá a Sabalenka, número 2 del mundo y vigente campeona, que se impuso por su parte a la estadounidense Coco Gauff en la otra semifinal disputada horas antes.



Diez años después del triunfo en Melbourne de su compatriota Li Na, también ganadora de Roland Garros en 2011, la china de 21 años se halla a una victoria de un primer título en Grand Slam.



Este jueves puso fin a la epopeya de Dayana Yastremska, que había ganado ocho partidos consecutivos en Melbourne -fase previa incluida- para acceder a semifinales. La ucraniana plantó cara a la duodécima cabeza de serie del torneo pero no llegó a concretar sus ocasiones en los momentos decisivos (una de cuatro bolas de break exitosas).



La china marcó la diferencia en el segundo set, confirmando el break logrado con 3-3, para volar hacia la victoria en 1 hora y 42 minutos. "Es increíble, es complicado explicar lo que siento", declaró sobre la pista al término del partido. La china, que ya tenía asegurado integrar el top 10 de la WTA después de su victoria en cuartos contra la rusa Anna Kalinskaya, prosigue su progresión después de un 2023 marcado por un cuarto de final en el US Open en septiembre. No pudo clasificarse a semifinales en aquel entonces, barrida en dos sets por... Aryna Sabalenka. E



l sábado se verán las caras de nuevo en la Rod Laver Arena.





AFP

