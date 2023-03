No son gemelas como Bob y Mike Bryan. Tampoco tienen una historia de rivalidad transformada en complicidad como Martina Navratilova y Pam Shriver. Mucho menos están ligadas por el lazo de Serena y Venus Williams. Su historia es la de dos tenistas que se juntaron hace poco más de cuatro meses en el país de los exitosos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah con un único objetivo: “Demostrar que llegó el momento de las mujeres en el dobles colombiano”. Y su primer título profesional, conseguido hace ocho días en el WTA de Monterrey, da cuenta del alcance de su propósito.

Yuliana Lizarazo, cucuteña, de 29 años, y María Paulina Pérez, barranquillera, de 27, le dieron al país el primer trofeo de dobles femenino en más de una década, tras vencer en la final del torneo norteamericano a la australiana Kimberly Birrell y a la mexicana Fernanda Contreras por 6-3, 5-7 y 10-5. Y lo hicieron contra todo pronóstico, pues era el primer certamen de la categoría 250 que jugaban juntas.



“Todavía no nos la creemos. O sea, es de esperarse porque trabajamos para esto, pero confieso que en nuestros planes estaba dar un salto así por allá en agosto, ¡y apenas es marzo!”, le comenta María Paulina emocionada a EL TIEMPO.



“Cada una ha venido trabajando por muchísimos años y no creo que sea algo casual sino que es fruto de lo que hemos sembrado. El plus que tenemos es que hemos tenido buena química y comunicación tanto dentro como fuera de la cancha”, complementa Yuliana.



Con las certezas que da haber tenido éxito en su primera salida importante, Lizarazo y Pérez trazan la meta de entrar y pelear los grand slam. El sueño lo forjan en la misma pregunta que inspiró el nacimiento de su unión: “¿Por qué no?”.



'¡Juntas somos más fuertes!'

En octubre del año pasado, Lizarazo, recordada por ser la colombiana más joven en ingresar al circuito profesional de mujeres con 14 años, estaba aburriéndose de disputar los dobles. Acostumbrada a que los sencillos eran su prioridad, la tercera raqueta femenina del país jugó entre marzo y agosto con siete parejas diferentes. Pero un día, María Paulina Pérez, su compañera en el equipo colombiano en la Fed Cup, los Juegos Sudamericanos y los Juegos Bolivarianos, lanzó la pregunta que lo cambió todo: “¿Qué pasaría si jugáramos juntas?”.



“Me acuerdo que comenzamos a hablarlo molestando y yo le dije: ‘Yuli, ¿por qué no? En serio, juguemos juntas’ y ella me dijo: ‘Dale, intentémoslo’ ”, rememora Pérez, antes de destacar que su primer torneo, el W25 de Ibagué, el 29 de octubre, lo ganaron. “Hicimos buen clic desde ese torneo en Ibagué, pero ya somos otras. Hoy pasamos todo el día juntas, tenemos mucha más confianza y sabemos lo que le pasa a cada una, por eso nos estamos complementando muy bien”, remarca.



Sobre su sinergia, Lizarazo es contundente: “Para tener éxito en el dobles es como tener éxito en una relación de pareja, hay que saber los problemas de la otra, cómo se le puede ayudar y salvarle un mal día con buena comunicación y trabajo. Por eso creo que tenemos un equilibrio, tanto dentro como fuera de la cancha, que es el que nos está impulsando”.



Pérez, quien se enamoró del dobles jugando desde niña con su hermana gemela, Paula Andrea, asegura que “es un cohete” y que ahorita su “polo a tierra” es Lizarazo. “Ella es más seria y yo soy un poco más loca, pero aun así tenemos muchas cosas en común, por ejemplo a nosotras nos gusta bailar para relajarnos y tenemos ya varias coreografías para entrar en calor antes de los partidos”, confiesa entre risas.

'Queremos ser la versión femenina de Cabal y Farah'

Sobre lo que viene en un futuro cercano, ambas mantienen que quieren seguir jugando sencillos, pero que el impulso que les dio el título en el ranquin de dobles (Lizarazo es la n°. 124 y Pérez, la n°. 142) hace que la idea de pelear un ‘grande’ suene más factible en pareja.



“Con esta victoria tan rápida en Monterrey, nuestro objetivo cambió muchísimo. Ya estamos aspirando a jugar los grand slam, nuestro puesto en el ranquin nos ayuda y tenemos que creérnoslo”, apunta Lizarazo.



Consciente de que el camino compartido recién empieza, Pérez lanza el grito de batalla: "Juan (Cabal) y Robert (Farah) son nuestro modelo a seguir y queremos ser su versión femenina. Llegó el momento de las mujeres, ¡y juntas somos más fuertes!”.

