La WTA reinventa su imagen y renueva la nomenclatura de sus torneos

La WTA (Asociación de Tenis Femenino) ha presentado su nueva identidad corporativa, redefiniendo la fuerza de la organización como una unidad colectiva de jugadoras y torneos inspiradores. El lanzamiento también revela la nueva campaña "WTA For The Game", de la que Garbiñe Muguruza es una de las protagonistas, y que destaca los motores que impulsan el tenis femenino, con el objetivo de crear conexiones más profundas entre los aficionados. El cambio de marca, que incluye el primer rediseño del logotipo de la WTA en 10 años, coincide con el anuncio de un sistema de nomenclatura numérico simplificado para los torneos de la WTA.



Le puede interesar: (Los técnicos que han sonado para remplazar a Queiroz en la Selección).

La WTA se fundó en 1973 cuando Billie Jean King reunió el apoyo de sus colegas para formar una asociación que evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy es un organismo que representa dos socios igualitarios: las tenistas y los torneos. Casi 50 años después, el tenis es el deporte profesional líder a mundial protagonizado por mujeres, con nombres reconocidos en todos los deportes, con 32 países y regiones representadas en el Top 100 de la clasificación WTA.



La nueva campaña "WTA For The Game", en la que una de las protagonistas es Nadia Podoroska, ha encontrado su inspiración en el propósito colectivo y empoderamiento compartido por las pioneras del Tour que han sido transmitidos a generaciones posteriores. Desarrollada para la WTA por la agencia de diseño Landor Australia, la nueva identidad de marca y la campaña de marketing se integrarán completamente en toda la WTA, incluidos gráficas de televisión, materiales impresos, visuales en los torneos, publicidad, promoción y redes sociales y digitales.

Nuevo logo

La nueva imagen de marca de la WTA incorpora una reelaboración dinámica de las conocidas letras W, T y A, con una pelota de tenis que funciona como el travesaño de la A, y marca el regreso a la silueta de una tenista. La acción de servir representada en el logotipo se destacó por su significado literal y figurativo para la WTA. El saque es el único tiro en el tenis donde la jugadora tiene el control absoluto y donde comienza el punto. También acentúa la intrépida iniciativa tomada por los primeros fundadores de la WTA que tomaron el control de su destino y abrieron un camino para las mujeres del tenis de hoy. El símbolo también hace referencias sutiles a la naturaleza global del deporte, enmarcando al atleta dentro de un círculo que evoca el espíritu universal de la plataforma de la WTA.



También lea: (Hijo de Michael Schumacher debutará en 2021 en la F1 con Haas).



"La WTA se basa en el valor, la pasión y la determinación de generaciones de atletas y promotores de torneos", dijo Micky Lawler, presidente de la WTA y director de iniciativas de marketing. “Nuestro nuevo logo adopta el lenguaje visual del tenis y celebra a las mujeres heroicas que se unen 'por el juego'. Lo usaremos como una insignia de orgullo y un recordatorio del poder de la unidad entre individuos fuertes: al unir nuestras fuerzas, construimos algo más grande que nosotros mismos ".

Campaña de marketing: "WTA para el juego"

La campaña "WTA For The Game" se destacará mediante varios puntos de contacto con los consumidores, incluidos anuncios comerciales de 30 y 60 segundos, así como historias de jugadoras que se transmitirán, publicarán y publicarán en los canales de jugadores, torneos y afiliados de la WTA. Para mejorar la sinergia de la marca y al mismo tiempo generar consistencia para los aficionados del tenis, los torneos tendrán acceso a una variedad de material de marketing, con la posibilidad de presentar una amplia gama de atletas de la WTA, para satisfacer sus necesidades promocionales individuales.



Usando el eslogan "WTA For The Game" como punto de partida, los fanáticos reciben nuevos conocimientos sobre las narrativas individuales de los jugadores a medida que describen los momentos decisivos que han dado forma a su viaje en el tenis y lo que le da un propósito a su juego. Además, se lanzará una serie de activaciones de participación de los fanáticos a medida que comience la temporada 2021.



"Tanto desde la perspectiva deportiva como empresarial, nos inspiraron las cualidades inherentes de liderazgo, audacia y propósito compartido de la WTA, y nuestro objetivo era ofrecer una estrategia de marca y una plataforma visual que las jugadoras y los torneos pudieran utilizar para amplificar este poderoso mensaje", dijo Jessica Murphy, directora general de Landor Australia. “Los aficionados están cautivados por la habilidad individual y esfuerzo físico, pero también invierten profundamente en lo que motiva a estas mujeres que llaman la atención dentro y fuera de la cancha. Explorar estas fuerzas impulsoras, las similitudes y diferencias, es un elemento clave de la marca".

Categorías de torneo renovadas

Al planificar este cambio de marca, la WTA trabajó con la ATP para contribuir a la consistencia y alineación en el tenis profesional. A partir de 2021, ambos Tours compartirán el mismo nivel de torneo y sistema de nomenclatura para crear simplicidad para los aficionados y consumidores. Los eventos de la WTA pasan a llamarse WTA 1000 (incorporando los antiguos torneos Premier Mandatory y Premier 5); WTA 500 (anteriormente Premier 700); WTA 250 (Internacional); y WTA 125 (Serie 125K). La nomenclatura revisada no está vinculada a puntos de clasificación específicos (que permanecen iguales) o premios en efectivo, es un sistema de categorías para ayudar a definir los niveles de torneos WTA.



“Los aficionados realmente responden al enfoque unificado que el tenis es capaz de brindar de manera única”, dijo Lawler. “Lo vemos con la venta de entradas en torneos combinados de mujeres y hombres, la audiencia en plataformas de transmisión compartidas y la popularidad de la serie de contenido digital 'Tennis United' co-creada por la WTA y la ATP en medio de los desafíos de 2020. La adopción de este nueva nomenclatura para los torneos trata de facilitar que los aficionados de la WTA, los patrocinadores y los medios de comunicación se involucren y sigan nuestro deporte ".



Con información de oficina de prensa*