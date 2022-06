El colombiano Daniel Galán ha pasado a tercera ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera tras la baja de Roberto Bautista por covid-19.

Galán, en su segunda participación en el cuadro principal de Wimbledon, logra su mejor resultado aquí, después de que en 2021 se frenara en segunda ronda.



El número 109 del mundo venció en primera ronda al alemán Dominik Koepfer, pasó la segunda por la baja de Bautista y se podría ver las caras con el canadiense Denis Shapovalov o el estadounidense Brandon Nakashima.



"Tristemente hoy he notificado a la organización de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión", explicó el español en sus redes sociales.



La de Bautista es la tercera baja del cuadro masculino tras las del croata Marin Cilic y la del italiano Matteo Berrettini.

