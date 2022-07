Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron a la dupla estadounidense de Denis Kudla y Jack Sock por doble 6-3, 6-7 y 1-1 (retiro) para garantizar su paso a las semifinales de Wimbledon 2022.

Cabal y Farah, en semifinales

Cabal y Farah en Australia. Foto: AFP

En el partido que se prolongó por más de dos horas, Cabal y Farah ratificaron que son una de las parejas más fuerte de la parte baja del cuadro.



En el primer set, los caleños quebraron el cuarto saque de los norteamericanos gracias a una excelente devolución de Cabal.



En la segunda manga, el quiebre llegó pronto, en el tercer saque, gracias a la firmeza de Farah en el saque y la reacción de Cabal en la red.



En el tercer set las cosas estuvieron más apretadas. Ante la falta de quiebres, la manga se definió en 'tie-break' y, como ha sido constante en los últimos años, Cabal y Farah no lograron imponerse en esa fase de desempate.



En el cuarto, las molestias físicas de Sock llevaron a los norteamericanos a retirarse cuando iban 1-1. Así, Cabal y Farah aseguraron su paso a semifinales y van por su segunda final en Londres, luego del título conseguido en 2019.



Los próximos rivales de los colombianos saldrán del duelo entre los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies y los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic.

