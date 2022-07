Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron en el 'súper tie-break' su oportunidad de estar de vuelta a una final de 'grand slam' después de 1.035 días sin hacerlo (US Open 2019).

La dupla de caleños perdió en un vibrante partido de más de 4 horas frente a los vigentes campeones de Wimbledon, los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic, por 7-6 (2), 6-7, 6-4, 2-6, 6-7 (10-4) , y dejó escapar la que pudo ser su final n°42 juntos, la segunda en el certamen más antiguo del tenis mundial y la cuarta en ‘grand slam’.



Esta temporada han perdido las dos finales que han alcanzado: la del Masters 1.000 de Montecarlo del pasado abril ante los actuales número uno, los anglosajones Rajeev Ram y Joe Salisbury, y la del Masters 1.000 de Madrid, contra Skupksi y Koolhof. Ambas en súper tie-break.



La final de dobles masculinos de Wimbledon será este sábado, no antes de las 10 a.m., entre los australianos Matthew Ebden y Max Purcell y los verdugos de Cabal y Farah.



Así fue la semifinal

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: AFP

Primer set

Tras empezar dos horas después de lo proyectado, por la extensión del juego de la otra semifinal, que los australianos Matthew Ebden y Max Purcell le ganaron a los anglosajones Rajeev Ram y Joe Salisbury, el partido de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vs. Mate Pavic y Nikola Mektic pareció empezar con un calentamiento retardado.

​

Farah comenzó dubitativo y cedió su primer saque después de dos doble faltas. Luego, Mektic cometió el mismo error y el partido encontró sus primeros dos quiebres en los dos ‘games’ iniciales.



Con el paso de los minutos, Juan Sebastián Cabal tomó la batuta del partido yendo muy bien a la red e impidiendo que le quebraran el servicio.



El encuentro entró en una dinámica pareja en la que el ‘tie-break’ fue la única forma de hallar un ganador. Contrario a su desempeño habitual, Cabal y Farah se mostraron bastante efectivos en la definición súbita y cedieron solo dos puntos. 7-6 (2)

Segundo set

En la segunda manga, Cabal continuó demostrando que era el hombre más metido en el juego. Con su liderazgo, los colombianos salvaron dos puntos de quiebre y llevaron el set hasta el 'tie-break'. Allí, los croatas se mostraron letales. Fulminante Mektic en el servicio y Pavic en la recepción llevaron a Cabal y Farah contra las cuerdas al punto de no cederles un solo punto. 7-6.

Tercer set

En la tercera manga, Robert Farah se impulsó con el gran momento de Cabal. Así, los colombianos se tornaron intratables. En la ronda de los dos primeros saques rivales estuvieron muy cerca de quebrar. Sin embargo, fue hasta la tercera fase de servicio en el que una soberbia reacción de Farah llegando a la red les dio el quiebre. 6-4.

Cuarto set

La cuarta manga de los colombianos fue para el olvido. El set se retrasó por más de veinte minutos debido a que se autorizó cerrar el techo del estadio para garantizar la iluminación, aunque todavía parecía que podía aguantar una manga más así. Los caleños se enfriaron. Cabal cedió sus dos saques y la pareja perdió su segundo set en el torneo, tras 42 minutos. 2-6.

Quinto set

El quinto set se mantuvo con la igualdad con la que marchó la mayor parte del juego. Empujados por su entrenador y familiares, Cabal y Farah estuvieron muy cerca de quebrar el tercer saque de los croatas. Sin embargo, aunque tuvieron la oportunidad del compromiso, con un match point, no lograron concretarlo. El juego terminó en 'súper tie-break'. Allí, los colombianos vieron esfumarse su sueño. 6-7 (4-10).

Más noticias

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

@balagueraaa