Wimbledon todavía sigue sin definir si se jugará o no este año

El torneo de Wimbledon, el único de los cuatro grand slams de la temporada que se disputa sobre hierba, evalúa varios escenarios para la edición de este año," incluyendo el aplazamiento y la cancelación" debido a la pandemia por el Covid-19, ha descartado poder disputarse a puerta cerrada, y tomará una decisión como muy tarde a finales de abril.

Así lo ha manifestado el All England Tennis Club (AELTC) en un comunicado, en el que especifica que se "ha estado planeando la contingencia desde enero, trabajando estrechamente con el gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública para seguir sus consejos y entender el probable impacto de Covid-19 y las medidas de emergencia del gobierno en El Campeonato, y nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta crisis en este momento".



Una reunión de emergencia de la junta directiva de la AELTC está programada para la próxima semana, y el torneo declara que está en comunicación estrecha "con la LTA, y con la ATP, WTA, ITF y los otros Grand Slams", y que la decisión final se tomará a finales de abril.



"En este momento, basado en el consejo que hemos recibido de las autoridades de salud pública, la pequeña ventana disponible para realizar Los Campeonatos debido a la naturaleza de nuestra superficie sugiere que el aplazamiento no está exento de riesgos y dificultades significativas. Jugar a puerta cerrada ha sido formalmente descartado", dice la nota.



Richard Lewis, director ejecutivo de la AELTC, comentó: "El desafío sin precedentes que presenta la crisis de COVID-19 sigue afectando nuestro modo de vida de maneras que no podríamos haber imaginado, y nuestros pensamientos están con todos los afectados en el Reino Unido y en todo el mundo".



"La consideración más importante es la de la salud pública, y estamos decididos a actuar responsablemente a través de las decisiones que tomamos. Estamos trabajando duro para dar certeza a nuestros planes para el 2020 y hemos convocado una reunión de emergencia de la Junta Principal de la AELTC para la próxima semana, en la que se tomará una decisión".



EFE