La decisiva precaución que tomó Wimbledon para afrontar coronavirus

El torneo de Wimbledon, que previsiblemente anunciará su cancelación este miércoles, es el único de los cuatro Grand Slams que posee un seguro contra pandemias, lo que cubriría las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos.

El All England Club, recinto donde se ubica el torneo, minimizaría con este seguro las pérdidas de un torneo que genera anualmente en ingresos más de 250 millones de libras, con un beneficio antes de impuestos de casi 4,5 millones.



Según medios ingleses, el seguro cubriría gran parte de estas pérdidas, permitiendo la supervivencia del torneo en el futuro y dando continuidad a la aportación que el All England Club hace a la federación inglesa de tenis (LTA, por sus siglas en inglés).



Esta es una de las razones que Roland Garros argumentó para trasladar unilateralmente el torneo a septiembre. Una cancelación del Grand Slam parisino supondría un duro golpe para el tenis de formación en ese país, según expuso en L'Equipe el director financiero de la federación francesa de tenis.



El seguro de Wimbledon permitiría mantener el apoyo a la LTA y al tenis de base en el Reino Unido, por lo que el impacto de la suspensión de la temporada de hierba, que en Inglaterra cuenta con otros torneos como Queen's, Eastbourne y Nottingham, sería menor.



Con los derechos televisivos y la venta de entradas cubiertas, las mayores pérdidas llegarían del merchandising y de la venta de comida, entre ella, las famosas fresas con crema de Wimbledon.



Desde hace semanas, las instalaciones del All England Club han permanecido cerradas, al igual que el museo y la tienda del torneo, siguiendo las recomendaciones contra el coronavirus del Gobierno británico.



Será la undécima vez en la historia que no se juegue el torneo de Wimbledon, habiéndose cancelado anteriormente por la Primera y la Segunda Guerra Mundial.



EFE