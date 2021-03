¿Habrá público este año en Wimbledon? Esta es la decisión

La edición de este año del torneo de Wimbledon de este verano se disputará con capacidad reducida, aunque el número de espectadores no se decidirá hasta más adelante para intentar asegurar el máximo posible.

Según apuntó Wimbledon en un comunicado, dadas las actuales circunstancias, el escenario más plausible es que se dispute el torneo con un número reducido de espectadores.



(Lea también: La arquera que dejó el Esmad para ser la heroína del América femenino)



"Sin embargo, estamos trabajando para ser lo más flexibles posibles y poder responder a cambios de última hora que nos permitan aumentar o reducir la capacidad, antes y durante las dos semanas que dura el torneo", dijo la organización. "Por esta razón, queremos asegurarnos que podemos dejar la decisión sobre la capacidad del público hasta lo más tarde posible, para poder acoger al mayor número de personas".



Este año, el torneo de Wimbledon arranca el 28 de junio, una semana después de que el Reino Unido, si todo va según lo previsto, levante las restricciones por la covid.

Novak Djokovic es el acrtual campeón de Wimbledon. Foto: AFP



Además, el torneo confirmó que este año no habrá "The Queue", la tradicional cola que se organiza en el parque de Wimbledon Park, donde la gente acampa incluso durante la noche para conseguir entradas a bajo precio.



La organización también anunció que será obligatorio para todos los jugadores quedarse en hoteles, al igual que para sus equipos y para otros trabajadores esenciales como los jueces.



(En otras noticias: James, la 'megaestrella' que tiene disparadas las cifras del Everton)



Se rompe así la tradición que habían adoptado algunos tenistas de alquilar casas privadas en las cercanías del All England Club.



Por último, Wimbledon afirmó que el proyecto para la ampliación del All England Club, con la compra del campo de gol anexo, se ha retrasado y que como consecuencia la fase previa no se podrá disputar ahí hasta 2028.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes

- El DT del América femenino explica las claves para ser finalista



- Danny Giraldo, el gigante que el rugby le arrebató al fútbol



- Cabal y Farah, listos para llegar a una nueva final en dobles