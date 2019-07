Wimbledon espera el Nadal-Kyrgios, un duelo lleno de morbo

El tenista Rafael Nadal enfrentará este jueves al australiano Nick Kyrgios en un partido marcado por el morbo que generan las explosivas declaraciones del tenista de 24 años en contra del doce veces ganador de Roland Garros.

“Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es. Por ejemplo, él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa, y él traspasa la norma. Pero no me voy a meter en cómo juega”, aseguró Kyrgios a inicio de año, agregando que “no sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien solo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo lo respete”.



De ahí que el duelo entre ambos en la segunda ronda de Wimbledon llame genere expectativa. Nadal, un jugador que lo ha ganado todo y busca su tercer título en el All England, prefiere no hablar mucho.



“Me da igual lo que haga y lo que quiera de su vida, no me molesta que haga lo que le apetezca”, aseguró el español.



En las casas de apuestas, Nadal parte como favorito para este duelo en el que la victoria por 3 sets a 0 del tenista español se cotiza a 2,5 euros, seguido del 3-1 (3,5 euros), mientras que el 3-1 favorable a Kyrgios llega a los 9 euros.



Por otro lado, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron ayer por 6-1, 6-4, 6-2 a Paul Jubb y Jack Draper, para avanzar a segunda ronda de Wimbledon.



DEPORTES