La primera semifinal femenina del Abierto de Estados Unidos del jueves estuvo interrumpida durante 49 minutos debido a la protesta desde la grada de un grupo de activistas contra el cambio climático. La joven estadounidense Coco Gauff, que acabó ganando el partido, dominaba por 6-4 y 1-0 cuando se escucharon gritos desde la parte superior de la pista central de Nueva York.

De acuerdo con la Asociación de tenis estadounidense (USTA), fueron cuatro los manifestantes que, portando camisetas con el lema "Acaben con los combustibles fósiles", comenzaron a proferir gritos con el mismo mensaje.

El ataque a Bernard Tomic

Y mientras el US Open está listo para que se disputen los juegos definitivos, el tenista Bernard Tomic fue víctima de una brutal agresión por dos hombres en Australia.



La policía investiga por qué Tomic fue increpado por estos hombres, insultado y luego precedieron a golpearlo, como quedó en evidencia en el video.



El hecho sucedió en Queensland (Australia), más exactamente en la zona Gold Coast. Tomic, hoy, no se sabe cómo está de salud.



Lo que se sabe es que el video no es de estos días, pues Tomic está en Turquía, país en el que torneo del circuito Challenger, del que se despidió el jueves tras caer en octavos de final.

