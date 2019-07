La genial respuesta de Roger Federer a un periodista italiano

Luego de vencer el lunes al italiano Matteo Berretini, el suizo Roger Federer protagonizó un divertido cruce con un periodista italiano que le preguntó por esa victoria.



El otro protagonista de la conversación fue el comunicador italiano Ubaldo Scanagatta, quien ha cubierto más de 145 Grand Slams.

EL HUMOR... DE ROGER 😆😆😆 “¿Quiéres saber si tienes que cambiar de trabajo o no? ¿Piénsalo?” Es muy buena historia en serio. 👏🏼👏🏼👏🏼🎾🎾🎾 #Tenis pic.twitter.com/SfJD0Zlhkh — Pablo Viola (@pviola14) July 9, 2019

Así fue la conversación entre Scanagatta y Federer:



Scanagatta: -Roger, necesito tu ayuda, porque vi a Berrettini ganar torneos, semifinales en Halle, después él jugó...



Federer: -No te vi en Halle, pero...



Scanagatta: -No, no, pero lo vi.



Federer: -No viajaste, hiciste el camino más fácil y lo visite por televisión. Cualquier habitación tomaste y te relajaste, está bien (risas).



Scanagatta: -Correcto, pero igualmente lo vi. Esta mañana escribí: 'No creo que Berrettini pueda ganarle a Federer pero no va a perder 6-1, 6-2, 6-2', que es exactamente el resultado de partido". Entonces, me gustaría saber...



Federer: -¿Si cambias de trabajo no? Esa es la pregunta, piénsalo (risas).



Ya Berrettini había reconocido que le dijo una frase curiosa a Federer tras la derrota. "Le dije: 'Gracias por la lección de tenis, ¿cuánto dinero te debo?'", confesó el italiano.



