Tenista pierde la ‘cabeza’: sillazo, patada y descalificación en Roma

El tenis, el deporte blanco que pregona el respeto en su práctica tiene un claro antagonista: Nick Kyrgios. El tenista hace todo lo contrario a lo que se debe hacer en una cancha. En esta ocasión, en el partido frente a Casper Ruud por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma tiró su raqueta al piso, botó una silla al campo de juego y pateó una botella de agua. Así fue el bochornoso show del australiano.

Secuencia completa del adiós de Nick Kyrgios en Roma. Qué vergüenza



[🎥: @TennisTV] pic.twitter.com/jFe0We4MTd — Fernando Murciego (@fermurciego) 16 de mayo de 2019

La consecuencia? Kyrgios terminó por ser descalificado y perdió un partido que estaba en el tercer game del tercer set y aún tenía chances de ganarlo. El espectáculo no paró ahí, durante el encuentro sacó una botella de agua y se la dio a uno de los aficionados, que minutos después terminarían despidiéndole a silbidos.



Nadie duda de la calidad del tenista australiano, no por nada es número 36 del ranking de la ATP, pero lejos de concentrarse en mejorar su juego, prefiere vivir de polémica en polémica. En una entrevista que le concedió al periodista estadounidense Ben Rothenberg, Kyrgios dejó frases bastantes controversiales.

“La gente que me silba no muestra respeto así que ¿por qué iba a mostrar yo respeto? No me importa que la gente haya pagado por las entradas, ellos me van a tratar como basura de todos modos", declaró el nacido en Canberra.



Su entrevista, la terminó despachándose contra el número uno del ranking de la ATP Novak Djokovic: “Tiene una obsesión enfermiza con querer ser querido. Siento que quiere gustar siempre... no lo soporto. Djokovic puede ganar todos los Grand Slams que quiera, pero nunca será el mejor, le gané dos veces y no hice mucho esfuerzo”.



