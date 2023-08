A sus 43 años, Venus Williams tuvo un fugaz paso por el Abierto de Estados Unidos al caer este martes en dos sets ante la belga Greet Minnen.



La mayor de las hermanas Williams llegó a los 100 partidos en el Grand Slam de su país, que levantó en las ediciones 2000 y 2001.

Ante esa marca, los organizadores le brindaron un espacio destacado en la sesión nocturna de la pista central Arthur Ashe, la mayor del mundo, donde los aficionados alentaron sin parar a esta icónica figura del tenis estadounidense.



Williams dejó alguna pincelada del extraordinario talento con el que conquistó siete títulos de Grand Slam, pero Minnen, número 97 de la WTA, explotó sus limitaciones físicas con potentes golpes y dejadas en la red a las que su rival no podía llegar.

Después de una hora y 14 minutos de juego, Minnen festejó con los brazos en alto su victoria ante su legendaria rival por 6-1 y 6-1.



“Alguien me recordó que ella (Venus) jugó en 1997 una (primera) final de Grand Slam, y ese fue el año en que yo nací”, recordó Minnen.



“Para mí es increíble jugar contra una leyenda como ella, le tengo mucho respeto. Jugar con 43 años es increíble”.



Williams, que no llega a la segunda ronda en Nueva York desde 2019, ocupa la posición 410 de la WTA y compite esporádicamente en el circuito pero en los últimos meses también ha celebrado alguna gran victoria.



Este mes, en el WTA 1000 de Cincinnati, fue capaz de vencer a la rusa Veronika Kudermetova, decimocuarta del ranking mundial.



El centenario de partidos de Venus en el US Open solo es superado por Martina Navratilova (106), Chris Evert (113) y su hermana pequeña Serena (123), quien hace un año se retiró del tenis a lo grande sobre el escenario de la cancha Arthur Ashe.



AFP