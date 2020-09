US Open: Serena Williams, a la caza de Margaret Court

No hay duda de que Serena Williams es una leyenda del tenis mundial y de la historia del deporte. Y en este raro US Open, el primer grand slam de tenis en época de pandemia, puede agigantar su nombre.

A sus 38 años, la estadounidense está a un trofeo grande de igualar el récord 24 de la australiana Margaret Court, que ganó esa cantidad de títulos entre 1960 y 1973.



Este martes, hacia la 1 p. m., debuta contra su compatriota Kristie Ahn, en un torneo que no tendrá a seis de las mejores jugadoras del mundo. Ausentes estarán la número uno, Ashleigh Barty; Simona Halep (2), Bianca Andreescu (6), Elina Svitolina (5), Kiki Bertens (7) y Belinda Bencic (8). ¡Es ahora!



“Obviamente, nunca estoy satisfecha. Esa ha sido la historia de mi carrera. Nunca voy a parar hasta que me retire, simplemente esa es mi personalidad”, dijo Serena sobre su deseo de ganar el título.



Hace tres años que no gana un grand slam, el último fue el Abierto de Australia del 2017; desde ahí ha intentado alcanzar a Court, pero no ha podido. Esta es su mejor oportunidad. “Llevo atrapada desde hace un tiempo en alcanzar un título grande más. Es una cuestión de orgullo”, añadió Serena. ¿Será este?



