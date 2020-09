Medvedev y Thiem completan el cuadro de semifinales del US Open

El ruso Daniil Medvedev, tercer sembrado, mantuvo su imparable camino en el Abierto de Estados Unidos al derrotar este miércoles en los cuartos de final a su compatriota y amigo desde la infancia Andrey Rublev.

Medvedev, quien cayó en la final del pasado US Open ante Rafa Nadal, sigue sin perder un set en Flushing Meadows y este miércoles se deshizo de Rublev por 7-6 (8/6), 6-3 y 7-6 (7/5) en dos horas y 27 minutos de juego.



"Afortunadamente he sido capaz de cerrar todos mis partidos en tres sets, lo que ayuda mucho a largo plazo en el torneo. Así que estoy feliz por ello", se felicitó Medvedev, de 24 años.



Este miércoles, el ruso cimentó su victoria ante Rublev a partir de una espectacular remontada de un 1/5 en contra en el 'tie break' del primer set.



"En un momento como ese tienes que luchar por cada punto, pero al mismo tiempo pensaba: 'bueno, probablemente perdí el set'. Tenía más posibilidades de perderlo que de ganarlo", recordó Medvedev.



Rublev, de 22 años, no pudo recuperarse del golpe anímico de perder una manga que ya veía suya. Lo encajó con frustración, lanzando la raqueta contra el suelo y gesticulando durante el resto del partido.



"Tuve buenas oportunidades en el primer set, y Daniil jugó bien allí. Pero es parte del deporte. Es un juego. Pero sí, seguro que los mejores jugadores no hacen las cosas que yo hice después del set", admitió.



Medvedev se impuso con facilidad ante su desconcentrado rival y lanzó un grito de rabia al finiquitar el duelo, aliviado de evitar un mayor desgaste ante su compatriota.



"Es la primera vez en casi un año que celebro mi victoria porque fue muy dura y sentí que podía ponerme en problemas", afirmó Medvedev. "Andrey estaba jugando increíblemente bien".



En lo que fue una exhibición de golpeo durante gran parte del partido, Medvedev sumó 16 'aces' (por 10 de Rublev) y ganó el 89% de los puntos con su primer servicio. Su juego defensivo también fue superior, logrando el 75% de las devoluciones por 54% de Rublev.



Medvedev también restó importancia a sus molestias en un hombro, por las que tuvo que recibir atención médica en el tercer set. "Todo está bastante bien. Solo me cansé un poco al final del tercer set con el partido realmente físico que tuvimos. Mi hombro comenzó a dolerme un poco", explicó. "Llamé al fisioterapeuta y él se encargó. Me estaba acalambrando un poco pero al final fui capaz de estar al 100%".



Ambos tenistas se conocen desde los ocho años cuando competían en torneos para menores de 10 años en Rusia. Como profesionales, Medvedev suma ahora tres victorias por ninguna derrota frente a Rublev.



"Por supuesto que estoy muy decepcionado, pero ¿qué puedo hacer?", dijo Rublev. "También estoy agradecido por el increíble torneo, he ganado grandes partidos y llegué a cuartos por segunda vez en mi vida".

Medvedev enfrentará en semifinales al austriaco Dominic Thiem, segundo sembrado, quien derrotó con claridad este miércoles al australiano Alex de Minaur en tres sets y cerró el cuadro de semifinalistas del Abierto de Estados Unidos.



Thiem, finalista de tres torneos de Grand Slam, venció a De Minaur (número 28 de ATP) por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y cuatro minutos de juego en la pista Arthur Ashe.



La otra semifinal masculina se definió el martes y la disputarán el alemán Alexander Zverev, quinto sembrado, y el español Pablo Carreño.



Este US Open será el primer Grand Slam de los últimos cuatro años que tendrá un ganador distinto al 'Big Three' (Novak Djokovic, Nadal y Roger Federer).



