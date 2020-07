Ashleigh Barty, la número uno de la WTA, no jugará el US Open

La número uno del tenis femenino, la australiana Ashleigh Barty, indicó que no participará en el Abierto de Estados Unidos, que debe comenzar en Nueva York el 31 de agosto, por su preocupación por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Mi equipo y yo decidimos que no viajaremos a Estados Unidos para el Western and Southern Open y el Abierto de Estados Unidos este año", declaró en un comunicado enviado a medios australianos, mientras que en Estados Unidos ya se superó la barrera de los 150.000 fallecidos por covid-19.



"Adoro ambos eventos así que fue una decisión difícil pero todavía hay riesgos importantes debido a la covid-19, y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí misma en esa posición", señaló.



"Le deseo todo lo mejor para los torneos a la Asociación del Tenis de Estados Unidos y espero poder estar de vuelta en Estados Unidos el año próximo", agregó.



Barty, que alcanzó el liderazgo el año pasado y ha permanecido en esa posición desde entonces, afirmó que continuará estudiando la situación antes de decidir si viajará a Europa para el Roland Garros.



"Tomaré mi decisión sobre el Abierto de Francia y los torneos europeos en las próximas semanas", dijo en alusión a Roland Garros, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 11 de octubre.



AFP