El español Carlos Alcaraz derrotó al noruego Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 en la final del US Open 2022 y se convirtió en el tenista más joven de la historia en llegar al número uno del ranquin mundial.

Ser el número uno del ranquin mundial era el sueño más grande de Alcaraz en su niñez, incluso más que ganar un 'Grand Slam', según reconoció él mismo luego de derrotar en semifinales a Frances Tiafoe, el candidato local en el US Open.



A sus 19 años, y con dos títulos Masters 1.000 en su bolsillo, Alcaraz le arrebató al australiano Lleyton Hewitt el récord de número uno más joven de la historia. En medio de esa hazaña, también logró convertirse en el más joven campeón del Abierto de Estados Unidos desde que lo logró el vernáculo Pete Sampras en 1990.



Alcaraz demostró toda su gallardía y potencia en un duelo que se prolongó por tres horas y veinte minutos. Desde un comienzo, el murciano sacó a relucir su agresividad e impuso condiciones ante un Casper Ruud que buscó hacerle daño con su juego de pies y estilo más tradicional.

Ferrero y la fórmula del éxito

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Alcaraz. Foto: EFE

El extenista español Juan Carlos Ferrero es la figura clave en la formación y meteórica carrera de Alcaraz.



Después de una breve etapa entrenando a Alexander Zverev, de quien terminó desilusionado por la falta de disciplina, Ferrero asumió en 2018 el reto de formar personalmente a Alcaraz cuando este apenas tenía 15 años.



El adolescente de El Palmar, un pueblo de 20.000 habitantes, daba raquetazos desde que era niño en la escuela de tenis que dirigía su padre y en 2018 había ganado títulos europeos y españoles en categorías inferiores.



En ese entonces, Alcaraz ya estaba bajo el ala de Albert Molina, agente de la multinacional IMG y arquitecto de las carreras de otros jugadores españoles, como Pablo Carreño.



Molina estableció el nexo entre Alcaraz y Ferrero, quien descartó ofertas para entrenar a otras joyas y acogió al adolescente en su academia de Villena (Valencia), a 120 kilómetros de El Palmar (Murcia), ilusionado con el talento en ciernes, humildad y capacidad de esfuerzo de Alcaraz.



Para el tenista, Ferrero es mucho más que un entrenador. Además del vínculo profesional, en el que trabajan mano a mano en cancha y gimnasio, ambos mantienen una estrecha relación personal y juegan juntos al golf para relajarse.



Por una vez, Ferrero no pudo acompañar a Alcaraz en su recorrido de abril por el Masters 1000 de Miami debido al fallecimiento de su padre. El entrenador, sin embargo, sorprendió a su entusiasmado pupilo al aparecer en su hotel unas horas antes de la final que jugó y ganó ante Ruud, quien no fue obstáculo para su hazaña en el US Open.

Viene Turín

Alcaraz logró esta temporada la clasificación para las finales ATP junto a los otros siete mejores tenistas del año, del 13 al 20 de noviembre en pista dura en la ciudad italiana de Turín.



El tenista español se aseguró su presencia en el torneo cuando pasó semifinales del US Open.



Debutará tras haber participado la pasada temporada en las finales de Nuevas Generaciones de la Asociación de Tenistas Profesionales para jóvenes promesas en Milán, en el que conquistó el título ganando sus cinco encuentros.

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con EFE y AFP