Juan Sebastián Cabal y Robert Farah lograron remontar y quedarse con el partido ante el neozelandés Michael Venus y el alemán Tim Puetz por 6-7 (2), 6-4 y 6-3 para certificar su paso a cuartos de final del US Open 2022.

Cabal y Farah, en cuartos

Juan Sebastiá Cabal y Robert Farah. Foto: AFP

La dupla colombiana no tuvo su mejor partido, pero logró sacar adelante el compromiso gracias a su capacidad de respuesta en los momentos claves en el segundo y el tercer set.



Durante la penúltima manga, Cabal y Farah no desperdiciaron una sola oportunidad de quiebre y reafianzaron su posición en la cancha.



Ya en el tercero, motivados por el público y su repunte, concretaron la victoria.



La preocupación en torno a los caleños tiene que ver con el estado de salud de Farah, quien viene alegando problemas en su espalda y que este lunes mostró que todavía no está resuelto el tema.



En los cuartos de final, enfrentarán a la dupla ganadora del juego entre los australianos Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis y la pareja conformada por el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliövaara.

