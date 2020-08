Arranca el US Open con sindicato de Djokovic y un caso de covid-19

Luego de una larga espera, la cancelación de Wimbledon y la para del tenis profesional a causa de la pandemia del coronavirus, este lunes comienza el US Open, que pasó de ser el último grand slam de la temporada al segundo de este raro calendario 2020. Con él, tres condimentos particulares: la creación de una nueva asociación de jugadores de tenis masculino independiente de la ATP, liderada por Novak Djokovic, n.º uno del mundo y principal candidato al título, y el positivo por covid-19 del francés Benoit Paire, y las bajas de Roger Federer y Rafael Nadal.

Será el primer grand slam en la era covid-19. Sin espectadores en la burbuja de Flushing Meadows, en Nueva York, Djokovic quiere aprovechar la oportunidad de acercarse en títulos a los máximos ganadores, Federer y Nadal, pero una gran cantidad de estrellas jóvenes en ascenso, como Dominic Thiem, Daniil Medvédev, Alexander Zverev y Stéfanos Tsitsipás, ven la oportunidad de avanzar y acabar con la hegemonía del Big Three (Federer, Nadal y Djokovic). En el cuadro femenino, Serena Williams muestra su candidatura ante las ausencias de Bianca Andreescu, Ashleigh Barry y Simona Halep.

Nace un sindicato

El sábado pasado, en medio de la proclamación de Djokovic en el Masters de Cincinnati, el serbio anunció la creación de un sindicato, que él bautizó con el nombre de Asociación de Jugadores de Tenis Masculino (PTPA, por sus siglas en inglés), iniciativa a la que se oponen los otros gigantes de este deporte, Federer y Nadal, que hicieron un llamado a la “unidad”.



Durante la conferencia de prensa posterior a su triunfo en el Masters de Cincinnati contra Milos Raonic, Djokovic aseguró: “He escuchado en los últimos 10 o 15 años a muchos jugadores expresar su descontento por la forma como han sido representados, especialmente a los que están fuera de los 100 primeros. No tenemos todas las respuestas en este momento. Solo estamos intentando tener una idea de cuántos jugadores realmente quieren unirse a esta iniciativa. Y a partir de ahí veremos”.



Esta iniciativa nació por el inconformismo con el manejo de los ingresos de los jugadores, en especial los que están del top 100 hacia abajo, y falta de injerencia de los jugadores en las decisiones de la ATP.



Sin embargo, de inmediato generó un serio rechazo de Nadal y Federer.

“Pienso que vivimos un periodo en el que hay que guardar la calma y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es tiempo de unirse y no dividirse”, aseguró Nadal en su cuenta de Twitter, respaldado por un mensaje de Federer. “Estoy de acuerdo con Nadal. Son tiempos inciertos y difíciles, pero creo que es indispensable para nosotros seguir unidos como jugadores”.



La ATP también se pronunció: “Reconocemos las dificultades a las que hacen frente nuestros miembros en las circunstancias actuales, pero es tiempo de probar la unidad, más que las divisiones internas”.



Y, luego de algunas críticas por este movimiento, Djokovic se defendió. “Esto no es un sindicato. Esto es una asociación de jugadores. Así que no estamos llamando a boicots. No estamos formando circuitos paralelos. Estamos autorizados”.

Dudas

Hay desazón y temor entre los participantes en el US Open, luego de que la organización anunció que el francés Benoit Paire dio positivo en un control por coronavirus.

Paire, cabeza de serie número 17, no jugará el US Open, y de inmediato se comenzó un rastreo de personas que estuvieron compartiendo con él.



Se encontró que los también franceses Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere y Édouard Roger Vasselin tuvieron contacto con él, y se les pidió que permanezcan confinados en sus habitaciones de hotel de Nueva York.



Precisamente, Roger Vasselin será uno de los rivales en el debut de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el US Open, que está pactado para este miércoles. No hay más información, y de momento el encuentro se mantiene programado, pero no se sabe qué pueda pasar.



