Tres de los cuatro semifinalistas del US Open hablaron con EL TIEMPO

Quedaron definidas las semifinales masculinas del US Open, el primer grand slam de tenis en medio de la pandemia del coronavirus. Por un lado chocarán el alemán Alexander Zverev y el español Pablo Carreño Busta, mientras que por el otro se medirán el ruso Daniil Medvedev y el austriaco Dominic Thiem.



EL TIEMPO se ha dado el lujo de entrevistar a Zverev, Thiem y Medvedev, quienes buscarán un anhelado al título grande en la era de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Es por esto que hemos decidido volverles a entregar a ustedes, nuestros lectores, estas charlas exclusivas que tuvo este periódico con tres de los tenistas más importantes del mundo.

Zverev y su plan para derrotar al 'Big three'

Dentro de esa nueva baraja de jóvenes tenistas aparece el alemán Alexander Zverev, quien a sus 23 años ha sabido ser el tercer mejor jugador del mundo (hoy es séptimo) y ha ganado torneos de la categoría Masters.

Alexander Zverev, tenista alemán. Foto: Reuters

"En los últimos años he logrado ser el número 3 de la clasificación mundial de la ATP. He derrotado a Djokovic y Federer en varias ocasiones, en grandes partidos. También he ganado tres Masters 1.000 y un Torneo de Maestros. Sé lo que se necesita para vencer a Federer, Nadal y Djokovic y ganarles un título de grand slam a ellos, los mejores del mundo en nuestro deporte", le dijo a este diario.



Thiem, el príncipe del tenis que quiere ser futbolista

Con 26 años, Thiem es el actual tercer mejor jugador del mundo en el escalafón de la ATP, un dato no mejor para un jugador que ya ha ganado 16 títulos y ha disputado las finales de Roland Garros (2018 y 2019, perdió las dos contra Nadal) y del Abierto de Australia 2020, en la que cayó contra Djokovic. A los tres les ha ganado partidos, aunque contra Federer tiene saldo positivo y hasta le ganó la final del Masters 1.000 de Indian Wells del año pasado.

Dominic Thiem Foto: EFE

"Algunas de las generaciones más jóvenes ya han demostrado que pueden ser muy peligrosas, los resultados así lo han dicho. Ya está llegando el cambio de guardia en el tenis y surgirán nuevos campeones, estoy seguro. Esa es una situación muy emocionante y un gran desafío para nosotros, los jóvenes. Por supuesto, espero ganar mi primer torneo grande muy pronto. Hay tantos jugadores destacados, que podemos dar ese golpe de opinión", le contó a EL TIEMPO.



Daniil Medvedev va por su cuenta pendiente en el US Open

Hay que decir que el nacido de Moscú posee un estilo muy diferente al del resto de jugadores, golpeando la bola de forma muy plana y casi a la altura de la red, a diferencia de otros tenistas que tratan de dar más peso a sus tiros. Además, el ruso también puede castigar de la manera más letal posible: a un solo golpe. Es muy efectivo.

Daniil Medvedev celebra su clasificación a la semifinal del US Open. Foto: AFP

"Hay tantas cosas para hablar sobre esta pregunta. Sigo pensando en que puedo servir mejor, todavía no encuentro ese punto perfecto. Además, creo que puedo estar más tranquilo en la cancha. Para eso estoy trabajando duro en eso. También mi juego en la red puede mejorar y ser más ágil. De verdad, hay tantas cosas por mejorar. Eso sí, para eso entrenamos duro. Trabajé más durante el descanso por esta pandemia para intentar mejorar las cosas", aseguró en entrevista con EL TIEMPO.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4