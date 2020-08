Entrevista: Daniil Medvedev va por su cuenta pendiente en el US Open

La baraja de posibilidades al título del US Open, que arranca hoy y que será el segundo 'grand slam' que se juegue este año por las dificultades de la pandemia del coronavirus, se redujeron a un gran favorito: Novak Djokovic. Las bajas de Rafael Nadal, quien no asistió por seguridad, y de Roger Federer, ausente por lesión, dejan al serbio primero en esa carrera por ganar. Sin embargo, es una oportunidad de lujo para la nueva generación.

Dentro de esos jóvenes aparece el ruso Daniil Medvedev, actual número 5 de la ATP y finalista el año pasado del 'grand slam' neoyorquino. Ese encuentro contra el español Rafael Nadal, pese a que terminó con derrota, le sirvió al ruso para demostrar que podía entrar al grupo de jóvenes que lidera una cruzada para comenzar un nuevo orden en el tenis mundial.



Su juego agresivo y variedad de golpes le abren opciones. Además, su estilo de juego está marcado por siempre estar desde línea de fondo, donde destaca su revés a dos manos con el cual puede imprimir bastante 'top spin' o puede golpearlo bastante plano, siendo este su mejor golpe. También es de esos jugadores que va llevando a sus rivales a caer en la trampa de largos peloteos y a los que remata con un cambio de ritmo subiendo a la red o con golpes a las esquinas.

Hay que decir que el nacido de Moscú posee un estilo muy diferente al del resto de jugadores, golpeando la bola de forma muy plana y casi a la altura de la red, a diferencia de otros tenistas que tratan de dar más peso a sus tiros. Además, el ruso también puede castigar de la manera más letal posible: a un solo golpe. Es muy efectivo.



Medvedev, de 24 años y quien debuta este martes contra el argentino Federico Delbonis, habló mano a mano de manera exclusiva con EL TIEMPO sobre el US Open, su carrera deportiva, lo que le falta por mejorar, el poder de la nueva generación de tenistas, su fanatismo por los videojuegos y su amor por el Bayern Múnich, reciente campeón de la Liga de Campeones.



Hace un año fue finalista del US Open, ¿cómo analiza este torneo?



Va a ser un torneo muy diferente para mí. No hay multitudes, algunos de los más importantes jugadores no estarán aquí compitiendo, pero aun así estoy listo para jugar y para ir por el título. La Usta se ha esforzado mucho para que el tenis vuelva a empezar y lo haré con todo mi esfuerzo. Por supuesto que será diferente al del año pasado, pero intentaré tener éxito.



¿No hay temor entre ustedes de un contagio?



Me siento realmente seguro aquí. Creo que infectarse aquí sería muy complicado. Creo que es una buena burbuja que mantendrá a todos los que hacemos parte de este deporte a salvo.

¿Cuál fue el daño más duro que causó esta pandemia al tenis?



Faltan partidos. Realmente extrañé competir. Obviamente, primero debemos pensar en las personas que estaban lidiando con esta enfermedad. Como mucha gente estaba luchando.



Hubo mucho tiempo de para y apenas llegan con ritmo…



Creo que la pausa larga será diferente para cada jugador. Algunos jugadores se tomaron un largo descanso. Otros tenistas aprovecharon para practicar mucho de manera individual, siguiendo un programa. Creo que habrá algunos resultados nuevos y extraños a lo que estamos acostumbrados. Ahora, también hay que analizar que al jugarse el US Open sin público, ninguna multitud afectará al rendimiento de algunos jugadores más que a otros.

Y a eso súmele el calor…



Habrá tenistas que jugarán un partido de cinco horas y estarán listos para jugar incluso al día siguiente sin un día libre, lo que no es el caso para todos. Creo que muchos jugadores van a tener problemas y vamos a ver muchos retiros, especialmente si va a hacer calor. Después de seis meses sin tenis competitivo para jugar cinco sets es difícil.



Después de haber perdido esa final contra Nadal, ¿será una revancha este US Open?



Por supuesto que la final del año pasado fue un partido increíble para mí. Ha sido la única final de 'grand slam' que he jugado, pero esa final terminó y ya está, es algo del pasado. Cada torneo es nuevo. No busco venganza contra ningún jugador ni revancha por algún partido que haya perdido. Puede sonar repetitivo, pero solo trato de hacer mi mejor esfuerzo e intentar ganar todos los partidos. Si viene el título, mucho mejor.

¿Luego del Masters de Cincinnati, en qué nivel cree que está?



Estoy bastante contento con mi nivel de tenis en estos momentos. Honestamente pensé que sería peor, así que esa es la parte buena. Estoy listo. Si muestro el tenis que mostré aquí, creo que tengo buenas posibilidades de hacer un buen torneo.

Daniil Medvedev, tenista ruso. Foto: EFE

¿Ve posible el título?



Cuando entro en un 'grand slam', mi objetivo es ganar siete partidos. Lo importante es que lo tomo partido tras partido, con tranquilidad, pero exigiéndome. Ojalá pueda mostrar un gran nivel y así poder avanzar en el US Open.



¿Las ausencias de Federer y Nadal les da más opciones a la nueva generación?



Habrá grandes posibilidades para la nueva generación, eso está claro y depende de nosotros lograrlo. Aunque con Djokovic y Andy Murray todavía jugando, la generación anterior sigue ahí. Pero hay muchos jóvenes buenos como yo. Creo que es un momento emocionante para esta nueva generación.



¿Por qué no son capaces de ganarles los títulos de grand slam a Federer, Nadal y Djokovic?



Ojalá lo supiera. Es increíble tener una generación con tres campeones tan increíbles como ellos. Llevan un nivel por encima del resto de tenistas durante tanto tiempo. Si puedo hacer un análisis directamente de ellos, diré que mucho de su poder es mental. Entrar en su cabeza no es fácil. Quizá esa sea la razón de no poder ganarles. Confiamos en comenzar a ganarles.

De izquierda a derecha: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. Foto: AFP

A sus 24 años, ¿qué cree que le falta por mejorar?



Hay tantas cosas para hablar sobre esta pregunta. Sigo pensando en que puedo servir mejor, todavía no encuentro ese punto perfecto. Además, creo que puedo estar más tranquilo en la cancha. Para eso estoy trabajando duro en eso. También mi juego en la red puede mejorar y ser más ágil. De verdad, hay tantas cosas por mejorar. Eso sí, para eso entrenamos duro. Trabajé más durante el descanso por esta pandemia para intentar mejorar las cosas.



Usted es un jugador agresivo, ¿cree que ese estilo le servirá para vencer a otros jóvenes como Zverev, Thiem, Tsitsipas?



¿De verdad usted piensa eso de mi juego? Qué bien. Vamos por partes. Considero que soy un jugador bastante consistente y quizás mi servicio sea agresivo, más agresivo que el de ellos. Todos los jugadores tienen un estilo diferente y eso es importante para el espectáculo y el crecimiento de nuestro deporte. Los chicos que usted menciona tienen su estilo y estrategias, son jugadores con mucha fuerza. Además, todos tuvieron muy buenos resultados en meses pasados.



¿Actualmente, los tenistas son más irreverentes?



No lo sé, pero lo que puedo decir por mí mismo es que me tomo el deporte muy en serio. No solía hacerlo, pero decidí hace algunos años mirar realmente cada paso que daba. El entrenamiento, la comida, el sueño, el físico, etc., y eso elevó mucho mi juego de una forma más rápida e importante. Sin respeto por el deporte es difícil convertirse en el mejor.

Cuéntenos sobre ese fanatismo por los videojuegos…



Me encanta jugar al Fifa. Mi equipo favorito es el Bayern de Múnich, el campeón de la Champions, siempre me gustó más este equipo que cualquiera en el Fifa o en la vida real. Y bueno, soy fan de los videojuegos, me gusta jugar Rainbow Six Siege con mis amigos y ahí son competitivos. Nos gusta compartir bastante y sacarle tiempo a esta pasión.



