Tenista señalado por evitar control al dopaje denunció racismo y luego cerró sus redes

El tenista sueco Mikael Ymer fue una de las sorpresas de la edición 2023 de Wimbledon. En ese torneo venció al número 9 del mundo en ese momento, el estadounidense Taylor Fritz, en una espectacular remontada.

Tras perder los dos primeros sets, Ymer, de 25 años, se impuso 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 48 minutos de partido. Luego perdió en tercera ronda contra el colombiano Daniel Galán, por 6-2, 6-7, 7-6, 3-6 y 6-1.

Sin embargo, el brillo duró poco. Ymer, un par de semanas después de su sonoro triunfo, anunció su retiro del tenis profesional, luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impusiera una suspensión de 18 meses por incumplir las reglas antidopaje: falló tres intentos de control fuera de competencia en un lapso de 12 meses..

Ymer había sido absuelto inicialmente en 2022, pero la ITF apeló y, finalmente, el sueco fue sancionado. El tenista reapareció en sus redes sociales para denunciar que el castigo que recibió era un acto de racismo.

La fuerte acusación de Mikael Ymer

“Otro jugador dentro del top 40 se ausentó en tres ocasiones y no pasó nada. Alegó que el teléfono de su hotel estaba dañado y por eso no escuchó las llamadas, pero ahí no vieron negligencia, a pesar de que tenemos la responsabilidad de estar localizables”, escribió Ymer, sin mencionar nombres.

“Me alegra que él no haya tenido que pasar por esto, pero no me pueden mirar a la cara y decirme que esto no es una cuestión racial”, agregó el jugador, quien, un par de días antes, había tenudo una discusión con un directivo de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Luché contra ese cargo en una audiencia y fui absuelto por un tribunal independiente de tres árbitros en junio de 2022″, agregó. “La ITF apeló esa decisión a pesar de que los árbitros independientes que me absolvieron fueron designados según sus propias reglas”, insistió.

“Nunca he usado ni fui acusado de usar sustancias prohibidas. Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón el hecho de que no siento que se haya cometido la tercera falta, creo que es injusta su decisión de juzgarme nuevamente y posteriormente declararme culpable”, insistió el jugador antes de cerrar su cuenta de X.

