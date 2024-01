Escándalo: ídolo del tenis recibe dura sentencia por arreglar partidos

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) ha anunciado que el jugador francés Leny Mitjana ha sido suspendido durante diez años y multado con 20.000 dólares por participar en el amaño de partidos.

La ITIA añade que el tenista cometió once infracciones del programa Anticorrupción del Tenis (TACP) como miembro de una organización dedicada a adulterar encuentros en Bélgica que lideraba Grigor Sargsyan, condenado a cinco años de prisión.



Mitjana, que ocupó el puesto 458 en el ránking individual masculino, el más alto de su carrera en 2018, negó todos los cargos relacionados con el amaño de partidos en 2017 y 2018.



Sin embargo, Mitjana fue declarado culpable "de facilitar las apuestas, idear el resultado de los partidos e influir en otros jugadores, no esforzarse en los partidos y no denunciar acercamientos corruptos".

La suspensión se extenderá desde la fecha de la decisión (22 de diciembre de 2023) hasta la medianoche del 21 de diciembre de 2033.



Durante el período de sanción el jugador tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros. de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

