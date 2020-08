Mateo Gómez toma una decisión de cara a su futuro

Tras el paso de Nicolás Mejía, Emiliana Arango y María Camila Osorio al tenis profesional, el llamado a relevarlos en el Circuito Mundial Junior, por lo menos este

año, era Mateo Gómez, en quien el tenis colombiano tenía puestas sus esperanzas para

jugar un Grand Slam juvenil. Todo iba por buen camino, el pereirano incursionó en el

Top-100 a finales de enero, ubicación que le garantizaba jugar el cuadro clasificatorio

de un ‘major’; sin embargo, apareció el Covid-19 y todos sus planes se echaron por la

borda.

“Es mi último año en el Circuito Mundial Junior y quería jugar Roland Garros,

Wimbledon y US Open, pero apareció esta pandemia. Wimbledon fue cancelado, el US

Open no tendrá torneo juvenil y si se realiza en Roland Garros, seguramente no habrá

cuadro clasificatorio”, expresa con un toque de frustración el tenista colombiano. “No

sería prudente, porque somos muchos jugadores, y lo más importante en estos

momentos es evitar su propagación”, agrega.



En lo que iba a ser su segunda intervención en ‘el viejo continente’, el medallista de

bronce por equipos en los pasados Juegos Nacionales, tenía la firme intención de

borrar lo hecho dos años atrás. “Lo más duro en el tenis es viajar, me gusta, pero en

plan de paseo. En 2018 fui a jugar una gira de torneos en Europa y me fue muy mal, me

quería devolver a la primera semana y eran cinco. En esa oportunidad aprendí que es

muy importante permanecer enfocado, pues luego de ganar dos certámenes en

México, me sentí ganador mucho antes. Quería la revancha”.

Una vez, la situación esté controlada, Gómez tiene los siguientes planes: “Me inclinaré

por el tenis profesional, quiero darme esa oportunidad, el hecho de ser Top-100 en el

ranking junior me permite obtener wild cards para torneos del Circuito ITF World

Tennis Tour; sin embargo, si no obtengo los resultados esperados, me retiro del tenis.

Mi objetivo es por lo menos jugar certámenes Challenger”.



De momento, Mateo sigue trabajando con la firme intención de figurar en el deporte

que le ganó el pulso al golf y el fútbol, aunque de no ser así, no descarta la opción de

dar inicio a una carrera profesional: “Me gustaría estudiar administración de

empresas”. Esa es la situación actual del mejor tenista colombiano en la categoría

juvenil, a quien una pandemia le apagó sus sueños, por lo menos en este 2020.



Con información de oficina de prensa*