La ATP, la instancia que dirige el circuito masculino del tenis, anunció este martes que iba a autorizar, como test, las comunicaciones entre los jugadores y sus entrenadores desde las tribunas, a partir del US Open (29 de agosto-11 de septiembre) hasta el final de la temporada.

Modificación en la comunicación

Estas comunicaciones "verbales y no verbales" solo serán autorizadas desde algunos asientos en las tribunas y a condición de que no interrumpan el juego y no molesten al rival.



Las comunicaciones verbales entre el jugador y su técnico solo serán posibles cuando estén del mismo lado de la pista y deberán limitarse a palabras o frases cortas, sin diálogo, precisó la ATP, aunque los gestos serán siempre autorizados.



Los técnicos no serán, en cambio, autorizados a comunicarse con su jugador si deja la pista durante el partido, sea cual sea la razón. Penalizaciones y multas están previstas en caso de abuso.

La WTA había procedido desde 2020 a un ensayo de ' coaching' desde las tribunas. La cuestión de la comunicación entre los jugadores y su entrenador ha sido a menudo planteada en el tenis profesional. Algunos jugadores acusan a sus rivales de haber recibido consignas, cuando está teóricamente prohibido.

Iniciativa a prueba

La iniciativa estará inicialmente puesta a prueba durante la segunda mitad de la temporada y si la experiencia es positiva se establecerá definitivamente en el circuito, como sucede desde hace algunas temporadas en el tenis femenino.



Es habitual ver cómo en los intercambios de lado, mientras las jugadoras están sentadas, el preparador asesora en la propia pista a sus pupilas.

Para la ATP la iniciativa puede suponer "un beneficio a jugadores y aficionados". "Esta fase de pruebas también intentará incrementar los momentos de intriga y cercanía para mejorar la experiencia de los espectadores", añade.



AFP Y EFE

