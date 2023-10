El tenis es uno de los deportes más populares del mundo debido a la cantidad de torneos que tiene y a las figuras reconocidas que lo representan, como Rafael Nadal o Novak Djokovic.



Este deporte se practica entre dos jugadores (sencillos) o entre dos parejas (dobles), según prefiera, y requiere de un campo amplio con una malla que lo atraviese, las raquetas y una pelota acorde a lo que se requiera.



Por lo tanto, si desea iniciarse en esta actividad y llegar a ser tenista profesional, debe contar con un presupuesto que puede ser un poco elevado, según comentan algunos profesionales, y no garantiza que pueda vivir del tenis para recuperar la inversión.

¿Cuánto cuesta la temporada de un tenista en Colombia?

Según un estudio del portal especializado 'Match Tenis', el costo de una temporada para un tenista colombiano dependerá del equipo de trabajo que tenga el deportista, el circuito en el que compita, además de otras variables. Así que, en un cálculo mínimo puede rondar en principio entre los 300 y 500 millones.



Ante esto, el tenista profesional colombiano, Nicolás Mejía, explicó que lo que requiere una mayor inversión son los viajes y lo que cobra el entrenador, además del equipo de comunicaciones que trabaja detrás de la imagen del jugador.

Además, si el jugador va escalando en el ranking, su entrenador cobra más, por lo tanto, lo que reciba el entrenador dependerá de la categoría en la que el deportista se encuentre, según le comentó el Director de ITM Tennis, Juan Mateus, a 'Match Tenis'.

¿Cuánto dinero debe invertir en implementos?



El costo de los implementos dependerá de factores como el patrocinio del jugador, la calidad de las raquetas, la pelota, entre otros.



De conformidad con el padre del tenista profesional Mateo Gómez, ocho raquetas pueden valer 8 millones de pesos, con las que podrá jugar un año o más, lo que es un costo bajo comparado con lo que se debe pagar en viajes.

Entonces, ¿cómo puede entrenar este deporte sin invertir una gran cantidad?

Debido a que el costo más alto se encuentra en los viajes al extranjero, en el pago del entrenador y el costo de la inscripción a grandes torneos, usted puede empezar con competencias a nivel nacional, que no requieran de salir del país.



También puede elegir competir sin el apoyo de un entrenador, e igualmente pensar en un hospedaje en el que no deba pagar una gran suma, ya sea compartiendo con otros compañeros o en algún hostal.



Aun así, debe tener en cuenta que esto puede funcionar por un tiempo, para iniciar en el deporte, pero si desea llegar a lo más alto en torneos como US Open, el campeonato de Wimbledon, entre otros Grand Slam, requiere de más esfuerzos monetarios, de acuerdo con portales especializados.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

