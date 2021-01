Progámese con los torneos de tenis que arrancan en Australia

Más o menos entrenados, más o menos afectados mentalmente por los 14 días de cuarentena -con restricciones variables-, los tenistas regresan a la competición el domingo en Australia, en lo que será una preparación exprés para el primer grande del año, que comienza el 8 de febrero. Todos estos torneos, junto al Abierto de Australia, podrán verlos por Espn.



Un alivio para las 1.000 personas; entre tenistas, entrenadores y preparadores, que han guardado una cuarentena de 14 días tras aterrizar en Australia en varios aviones chárter.



La kazaja Yaroslava Shvedova publicó el jueves en Instagram una foto mostrando el formulario recibido de las autoridades sanitarias del Estado de Victoria titulado 'Final de la detención'.



Más ganas de jugar que el resto tiene la número 1 mundial Ashleigh Barty, que no compite desde hace casi año debido a que renunció a viajar debido a la pandemia. "Hace 51 o 52 semanas que no he competido, será agradable aplicar todo lo que he trabajado en el los entrenamientos y enfrentarme a las mejores jugadoras del mundo. Será una excelente preparación para el Abierto de Australia", señaló en un vídeo para Tennis Australia.



Este viernes en Adelaida la jugadora australiana volvió a las pistas en un torneo de exhibición, ganando a la número 2 Simona Halep en un duelo muy apretado, 3-6, 6-3(8).



También regresaron Rafael Nadal, con victoria sobre Dominic Thiem, y Novak Djokovic, que pagó su dura preparación y solo pudo jugar -y ganar- un set ante Jannick Sinner.

"Siento no haber podido entrar en la pista desde el comienzo. He tenido que hacer una sesión con mi fisioterapeuta, no me sentía en la mejor forma en los últimos dos días", explicó el vencedor del último Abierto de Australia.



El cartel del torneo de exhibición lo completó un duelo entre Serena Williams y Naomi Osaka, que ganó la primera. En Adelaida los tenistas se reencontraron con el público, al que no ven desde hace casi un año. "Es increíble jugar ante el público, íhace tanto tiempo!", dijo Nadal.



Y ahora llega la recta final de la preparación para el primer grande del año. Las especiales circunstancias -72 tenistas han tenido que cumplir un confinamiento estricto al estar en contacto con un positivo en los aviones, el resto podía entrenar cinco horas- ha llevado a la WTA a crear un torneo en el último momento reservado para aquellas tenistas que no podían salir de su habitación.



La ATP ha ampliado los cuadros de los dos torneos previstos para permitir a todos competir antes del comienzo del Abierto de Australia, el 8 de febrero. En resumen, las tenistas serán repartidas en tres torneos WTA 500 y los jugadores en dos ATP 250, que se añaden a la ATP Cup, que agrupa a la élite masculina. Todo se jugará en la burbuja sanitaria de Melbourne.

Calendario y programación

LOS TORNEOS SE PODRÁN VER POR LAS PLATAFORMAS DE ESPN

ATP Cup (1º al 5 de febrero): Torneo masculino por equipos en Melbourne (Australia)



ATP 250 Melbourne 1 & 2 (31 de enero al 6 de febrero): Torneos simultáneos previos al ATP Cup



ATP 250 Melbourne 1: David Goffin, Karen Khachanov, Cristian Garín, John Isner, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, Reilly Opelka, Nikoloz Basilashvili, Miomir Kecmanovic y Kyle Edmund. También estarán los españoles Feliciano López, Pablo Andújar, Pedro Martínez y Roberto Carballés.



ATP 250 Melbourne 2: Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Felix Auger-Aliassime, Borna Coric, Casper Ruud, Taylor Fritz, Ugo Humbert, Dan Evans, Lorenzo Sonego y Adrian Mannarino. También estarán los españoles Albert Ramos, Alejandro Davidovich.



Australian Open (7 al 21 de febrero)



WTA 250 Melbourne (13 al 19 de febrero)



ATP 250 Córdoba (Arg) (22 al 28 de febrero)



ATP 250 Montpellier (Fra) (22 al 28 de febrero)



WTA 500 Australia (22 al 28 de febrero)



