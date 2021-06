La triste noticia que recibió Tsitsipas antes de la final con Djokovic

El griego Stefanos Tsitsipas, que perdió su primera final de Grand Slam, este domingo en Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic, declaró tras el partido que, a su edad, está convencido de poder ganar grandes torneos:

Creo que puedo pelear por títulos como éste. Pese a la derrota de hoy (domingo), tengo fe en mi juego y creo que puedo conseguirlo muy pronto si mantengo la misma actitud. No veo la razón por la que no pueda levantar este trofeo algún día", declaró el griego, número 5 del ranking, en conferencia de prensa.



Sin embargo, y tras notarse triste, el griego, en sus redes sociales, dio a conocer una información que nadie sabía. El tenista supo que su abuela había fallecido minutos antes de saltar a la cancha.



"La vida no es ganar o perder. Es disfrutar cada momento en la vida en el que estás solo o con otros. Es vivir una vida con significado y sin miserias y abyecciones. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no lo es todo. Cinco minutos antes de entrar a la pista, mi muy querida abuela perdió su batalla con la vida", escribió en sus redes csociales.



Y agregó: " Una mujer sabia que tenía fe en la vida y con una voluntad de dar que no se puede comparar a otro ser humano que haya conocido. Es importante tener más gente como ella en el mundo. Porque personas como ella te hacen sentirte vivo, te hacen soñar. Me gustaría decir que, sin importar el día, la circunstancia o la situación, esto está dedicado por completo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él, esto no habría sido posible".



