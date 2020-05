Entrevista EL TIEMPO: Tsitsipas, el príncipe rebelde del tenis mundial

El mundo del tenis comenzó a escuchar el nombre de Stefanos Tsitsipas en el 2018. Su pronunciación es tan difícil y enredada que muchos prefieren llamarlo el ‘matagigantes’. A sus 21 años ha dado golpes categóricos y se ha encargado de vencer al famoso Big Three, conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, los más ganadores de torneos de grand slam de la era moderna.

Tsitsipas es la nueva sangre del tenis mundial. El príncipe rebelde. Nació el 12 de agosto de 1998 en Atenas (Grecia). Le dicen el Rayo. Su personalidad es irreverente, parece un rockstar con su larga melena y sus declaraciones sinceras, pero con veneno. Tiene su rebeldía como persona y también en la cancha.

Tsitsipas mide 1,93 metros y pesa 89 kilogramos. Es derecho y su revés es a una mano. Actualmente, con la clasificación de la ATP congelada por la pandemia del nuevo coronavirus, es el sexto mejor jugador del mundo. En su palmarés tiene cinco títulos ATP, de los cuales el más importante es el del Torneo de Maestros de Londres del año pasado.



En entrevista con EL TIEMPO, Tsitsipas habló con mucha personalidad de lo que ha significado su progresión en tan poco tiempo en la ATP, fue muy claro con el nuevo tenis como espectáculo, aseguró que llegó la hora de ganarles un grand slam a Federer, Nadal y Djokovic y contó todo los aspectos personales de su vida, en los que describió su carrera como youtuber, su pasión por la fotografía y el fútbol, y el día que casi muere ahogado.



¿Cómo le ha ido en esta cuarentena con esa faceta de youtuber?

Bueno, primero debo decir que mi canal de YouTube empezó hace tres años. Lo creé con el fin de exponer mis propias ideas, mis pensamientos, de mostrarle a la gente, fueran o no mis seguidores, un poco más de quién soy fuera del tenis. Hoy en día, ya se han subido muchos videos y ha sido muy interesante y divertido para mí esa relación y aceptación que he tenido con el público. También ha sido interesante en este tiempo de confinamiento hacer nuevas cosas como ser yo quien crea esos videos, mostrar un poco de las fotografías que he tomado en mis diferentes viajes por el mundo, porque debo decir que me encanta retratar los paisajes que me encuentro. La interacción en los comentarios con la gente es muy importante. Es mi gran hobby, disfruto haciéndolo, no solo es tenis mi vida.

Metiéndonos de inmediato en el tenis, hace algún tiempo Toni Nadal dijo que hoy en día la nueva generación solo disputa puntos rápidos, lanzando derechazos para pasar la bola, ¿qué opina?

Bueno, la verdad es que respeto las opiniones. El tenis en esta época se ha convertido en un juego muy rápido, con grandísimos jugadores con diferentes juegos ofensivos, que son muy poderosos en el intercambio de las bolas. Lo único que puedo opinar es que es un cambio que debe darse, que esta ha sido su evolución y que no podemos hacer nada, solo ser parte del cambio.



Pero siendo sinceros, hay mucho jugador que solo basa su juego en el saque y en sus poderosos derechazos, no se varía…

Es una sensación que se vive, por ejemplo, con John Isner, quien tiene un poderoso saque. Es frustrante no tener la posibilidad de jugar al tenis realmente. Intento hacer ajustes tácticos, pero ante jugadores así es difícil poder hacer algo. Nuestro deporte es extraño porque un solo golpe puede hacer ganar partidos. No quiero quitarles méritos a los que juegan así, no es suerte, es una habilidad. Pero el juego se vuelve muy monótono.

¿Cómo se manejan la frustración y el éxito a su edad?

Es una mezcla de muchas cosas. Estrés antes y después del partido por intentar alcanzar los objetivos. No se puede conectar aces y golpes ganadores todo el tiempo y es algo que hay que interiorizar para no caer en el caos. Es una cuestión mental más que física. Ver el tenis no como un trabajo, sino como un juego.



¿Su generación podrá ganar un grand slam con Federer, Nadal y Djokovic activos?

Siempre pienso en positivo juegue contra quien juegue. No puede ser que ellos ganen todo. Sé que para ver mi nombre entre estos títulos, voy a tener que pasar por mucho dolor y mucha exageración y lucha. Es bueno para el deporte tener un poco de variedad, algo diferente. Todo es cuestión de carácter y asumir la responsabilidad de ganarles.

En esta etapa de su vida, ¿qué valores de su personalidad proyecta en los diferentes torneos en esta progresión de su carrera?

La verdad es que yo no he cambiado mucho. Realmente sigo siendo la misma persona de hace seis años. El éxito, ganar títulos como el del año pasado en el Torneo de Maestros de Londres y convertirme en una celebridad no es algo que lo vea en mi personalidad. Únicamente sigo mi camino, sigo con mi deporte, compartiendo todo con mi familia y creyendo en lo que soy, tratando de mejorar día tras día, lo cual es mi principal objetivo, ser mejor que ayer. Trato de ser yo mismo, ayudar a la gente que lo necesite y ser gentil con ellas. Algunos pueden criticar mi personalidad, pero es muy difícil tratar de satisfacer a todos y hacer lo que me piden. Estoy muy pendiente de lo que la gente escribe en las redes sociales y tratar de crear algo por lo que la gente me recuerde.



Y es que usted es el referente del tenis griego en toda su historia…

Yo he soportado, he ayudado mucho al tenis de mi país y mucho más en los últimos años, tratando de mostrarle a la gente la categoría del deporte, sin importar qué creencias tenga y mostrando que es un deporte que se puede ver y jugar en cualquier parte del mundo. Quiero que su práctica sea más fuerte y común en Grecia, intento generar más oportunidades en un trabajo con la federación. He visto chicos muy buenos, pero ha sido difícil que ellos se financien o buscar ese apoyo financiero, por qué no muchas familias toman el riesgo de poner su dinero para esto. Es un proceso lento y cultura de arriesgarse.

Mandó en el circuito juvenil, ¿es relevante hacer una buena carrera en la ITF para triunfar como profesional?

Esto es de entrenar muy fuerte. Mi padre me ha ayudado mucho en eso. Siempre hay que estar listos, trabajar en rutinas y, sobre todo, he generado una disciplina física, mental todos los días. También he establecido una creencia en que puedo mejorar cada semana, puedo ser mejor que la anterior y puedo ir avanzando día tras día.



Por falta de apoyo casi no es tenista…

La crisis de la economía de mi país afectó a muchas familias, incluyendo a la mía, pero muchos miembros de mi núcleo trataron de ayudarme, uno de ellos fue un tío quien estuvo acompañándonos y apoyándonos mucho a mi papá y a mí, compartió mi sueño e hizo las cosas posibles. Fue él quien en el 2015 me financió el tour por América, incluyendo México, y esto me dio la oportunidad de empezar el siguiente año en el torneo juvenil y eso hizo que se me abrieran nuevas puertas.

¿Cómo así que casi pierde la vida ahogado?

Fue durante un día libre en un torneo futuro en Heraklion, en la isla de Creta. Nos metimos en el agua con unos amigos y la corriente nos fue llevando. Empecé a tragar agua. Me estaba ahogando. Fue una sensación horrible de que todo se terminaba ahí. Pero mi papá, que nos miraba desde la orilla, se metió, nadó hasta nosotros y me tiró con fuerza hasta una roca. Recién ahí pude volver a respirar con normalidad y después, lentamente, volvimos a la costa.



Dicen que es un gran hincha del Olympiacos, uno de los grandes equipos de fútbol de su país…

Yo siempre he apoyado a mi club, realmente siempre ha sido así. No voy mucho al estadio, he ido quizá dos veces en los fines de semana a verlo jugar. El fútbol es bien importante en mi país y lo sigo más que todo el último par de años con mucho más entusiasmo. Cuando fui pequeño pensé y esperaba convertirme en un futbolista profesional, pero terminé jugando tenis, mire usted.



