Sergiy Stakhovsky, el tenista ucraniano que en su mejor momento llegó a ser número 31 del mundo, ya está en su país haciendo parte de la resistencia militar ante el asedio ruso.



El deportista, que compitió sin inconvenientes hasta que Rusia invadió a Ucrania en febrero de este año, ha mantenido al tanto a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, siendo una de las grandes figuras públicas que se alistaron en el ejército, fue entrevistado en los últimos días por el diario italiano 'La Stampa'. En la charla, reveló los apoyos que su causa ha tenido. El serbio Novak Djokovic, entre los más destacados. Rafael Nadal y Roger Federer integran la lista de ausentes.

El apoyo de Djokovic

Novak Djokovic. Foto: EFE

“Djokovic me envió un mensaje de apoyo e incluso tuvimos una pequeña charla. También traté de contactar a Federer y Nadal, pero no tuve éxito", fue lo primero que dijo Stakhovsky en diálogo con el medio en cuestión.



Luego, tras reflexionar sobre el silencio del suizo y el español, el deportista ucraniano convertido en soldado afirmó: "Lamento que prefieran permanecer en silencio, aunque los entiendo. No es su guerra. Tenemos el respaldo de grandes personalidades, espero que el apoyo dure”.

Horas después de publicarse la entrevista, Stakhovsky publicó un fragmento de la conversación que tuvo con Novak Djokovic.



"Stako, ¿cómo estas?, ¿estás en el campo de batalla?", le preguntó el serbio.



"Pienso en ti. Espero que todo se calme pronto. Por favor, dime cuál es la dirección a la que te puedo mandar ayuda, tanto financiera como de otro tipo...", añadió.



"Nole, muchas gracias. Estoy en Kiev, donde todo es muy silencioso", respondió Stakhovsky.

