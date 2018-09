Listo el sorteo de la serie entre Argentina y Colombia en la Davis

Este jueves se realizó el sorteo de la serie de la Copa Davis entre Colombia y Argentina, que se realizará en San Juan, provincia argentina. Argentina, campeón de la Copa Davis en 2016, se medirá del viernes al domingo ante Colombia, que lleva varios años en el Grupo 1 de la Zona Americana de la Copa Davis, en una eliminatoria que enfrentará a dos equipos que ya tienen su participación asegurada en la edición de 2019 por el cambio en el formato del torneo.

El sorteo dejó configurados así los enfrentamientos:

Viernes 14 de septiembre (9 a. m., hora de Colombia)

Diego Schwartzman vs. Santiago Girado

Guido Pella vs. Daniel Galán



Sábado 15 de septiembre

Horacio Zeballos, Máximo González vs. Alejandro Gómez, Cristian Rodríguez



Domingo 16 de septiembre

Diego Schwartzman vs. Daniel Galán

Guido Pella vs. Santiago Giraldo



