Paso a paso, toda la situación de Farah con el 'hallazgo positivo'

Una de las sensaciones de la modalidad de dobles en el tenis mundial, campeón de Wimbledon y el US Open del año pasado, actual número uno de la clasificación mundial de la ATP y elegido por EL TIEMPO con su compañero Juan Sebastián Cabal como los segundos deportistas colombianos del 2019, sorprendió al país deportivo al ser notificado de un “hallazgo positivo” en un control antidopaje, como lo informó la Federación Colombiana de Tenis en un comunicado.

El resultado de dicho control de octubre pasado en Cali, fue la presencia en su organismo de la sustancia prohibida boldenona (anabólico que incrementa la masa muscular). Esto saca a Farah del circuito de manera inmediata hasta que se resuelva su caso, que podría causarle una sanción hasta por 4 años. Una delicada realidad a la que se enfrenta, más con la proximidad de Roland Garros (mayo), Wimbledon (junio) y los Olímpicos de Tokio (julio).



En Colombia no había amanecido cuando se conoció, por intermedio de un portavoz del Abierto de Australia, que el jugador no participará en el primer grand slam de la temporada por “motivos personales”. Al medio día, Farah rompió su silencio y, frente a la inminencia de la publicación en los medios y antes de que algún organismo se pronunciara, se adelantó en un comunicado.

Cabal y Farah en la Copa Davis. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez.



“Quiero contarles a todos una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva (...) La Federación Internacional de Tenis (ITF) me comunicó la presencia de boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali”, escribió.



Farah recién había viajado a Colombia tras jugar el Masters 1.000 de Shanghái (eliminado en cuartos de final) y después disputó el Masters de París (28 de octubre) y el Torneo de Maestros de Londres (11 de noviembre).



Farah, apoyándose en una alerta que emitió el Comité Olímpico Colombiano hace 17 meses sobre la presencia de boldenona en la carne vacuna que se consume en el país, alega en su defensa que está seguro que consumió carne contaminada con la sustancia.



EL TIEMPO supo que durante esa estancia en Cali, Farah participó de un asado en el que comió unas hamburguesas caseras preparadas por su mamá y que esa es la carne que Farah presume contaminada.



“Dos semanas antes de la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y, además, fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año, con el mismo resultado negativo”, añadió.

Apoyo al jugador

Farah, quien se encuentra en las últimas horas en Los Ángeles (EE. UU.), fue respaldado por Colsanitas, su empresa patrocinadora, mediante un comunicado, y la Federación Colombiana de Tenis. “Trabajaremos de la mano de todo el equipo para aclarar lo sucedido. En ese sentido, exploraremos las razones médicas que ocasionaron la presencia de boldenona en el cuerpo de Robert”, aseguró Colsanitas en su comunicado.



Además, Juan Sebastián Cabal, su compañero de juego, afirmó: “Soy testigo de su profesionalismo y no tengo ninguna duda de que aclararemos este episodio para regresar a las canchas”.



Ahora, Farah comienza a trabajar con sus abogados para demostrar su inocencia y, así, volver a jugar.

¿Qué es la Boldenona?

La boldenona. Es un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Comercialmente se conoce como Equipoise, Ganabol o Equigan.



Aplicación. Por vía intramuscular, y su efecto puede persistir hasta 3 o 4 semanas.

Efectos. Produce ganancias en masa muscular de mayor calidad, pero más lentas que las producidas por la testosterona.

¿Perderían el número uno?

La noticia del positivo de Farah lo sacó del Abierto de Australia. Ahora, Juan S. Cabal deberá buscar pareja. Sin embargo, no perderán el número uno del escalafón de la ATP, porque el francés Nicolas Mahut, tercero del listado, es el único que los puede alcanzar, pero al haber ganado el título del año pasado y así repita la victoria no sumará puntos, sino que deberá defenderlos.

