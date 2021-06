Wimbledon no contará con su vigente campeona

La rumana Simona Halep, tercera mejor raqueta del circuito, anunció este viernes su baja del torneo de Wimbledon, donde se coronó campeona en 2019.



Halep, que tampoco compitió en Roland Garros, no se ha recuperado aún de la lesión en el gemelo que sufrió durante la disputa del torneo de Roma y que le obligó a retirarse en segunda ronda.



Pese a haberse entrenado estos días en las instalaciones del All England Club, la rumana finalmente ha comunicado su baja en el tercer Grand Slam de la temporada.



"Con mucha tristeza tengo que comunicar mi baja de Wimbledon, ya que mi lesión en el gemelo no se ah recuperado del todo. Lo he dado todo para estar lista para jugar, sobre todo por los grandes recuerdos de hace dos años. Estaba emocionada por volver a jugar en estas pistas", dijo Halep en un comunicado.



La noticia de la baja de Halep llega apenas unos minutos antes del sorteo del cuadro final del torneo.



EFE