Serena Williams ha dicho que llegó el momento de ponerle punto final a su carrera en el tenis, luego de disputar el próximo US Open.



Williams, considerada como una de las mejores tenistas del mundo, anunció que se irá del deporte que le dio los mejores dividendos de su carrera.



"Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección diferente. Ese momento siempre es difícil cuando amas algo tanto", escribió en su cuenta de Instagram



Y agregó: "Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora, la cuenta atrás ha comenzado. Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y finalmente descubrir una Serena diferente, pero simplemente emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas".

La razón de su retiro



"Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi", escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que da destaca su deseo de volver a ser madre.



Williams nació en Saginaw, Míchigan, el 26 de septiembre de 1981, y es la segunda jugadora más ganadora de Grand Slam en la historia, con 23 títulos. De igual manera, se deben contar con sus 14 campeonatos en dobles, todos al lado de su hermana mayor, Venus, quien fue la que comenzó a practicar este deporte.



Serena cosechó 23 títulos WTA Tier 1 y alcanzó 32 finales, y además obtuvo cinco WTA Finals. La estadounidense fue líder en el escalafón en las temporadas 2002, 2009, 2013, 2014 y 2015, segunda en 2008 y 2016 y tercera en 2003 y 2012.



Los Juegos Olímpicos también la vieron ganadora, pues en su carrera obtuvo cuatro medallas de oro, obtuvo una Copa Federación y dos Copas Hopman.



Su papá, Richard Williams, quien era entrenador de tenis, fue el artífice de la exitosa carrera de sus dos hijas en el deporte, ayudado por Oracene Price, su esposa, de quien se separó.

Serena Williams. Foto: EFE



Serena siempre compartió con sus hermanas Yetunde, Isha, Lyndrea y Venus, de quienes aprendió que la unión familiar es algo poderoso.



Vivieron en Compton, un barrio humilde en California, y convivieron con los grupos de pandillas. Ha pasado momentos muy difíciles en su vida, pero el peor fue cuando su hermana Yetunde Price fue asesinada en esa localidad de Los Ángeles.



El triunfo en el Abierto de Australia del 2007 se lo dedicó a ella y poco lo pudo celebrar. En medio de lágrimas levantó el trofeo.



En el 2016, Williams dijo que se casaría con Alexis Ohanian, quien fue el cofundador de la red social Reddit, y un año después anunció que estaba embarazada. El primero de septiembre del 2017 nació su hija, a quien llamó Alexis Olympia Ohanian Jr.

Comienzos difíciles





Con venus, y de la mano de su padre, Serena comenzó a ir a las canchas de entrenamiento del barrio, eran públicas, y tenían que lidiar con el lado oscuro de la zona. A los cuatro años obtuvo su primer título y cuando iba a cumplir 10 años ya había ganado 46 de los 49 certámenes en los que tomó parte.



Su carrera ascendente fue rápida. Venus era la número uno del escalafón en California, pero Serena la superó. Richard, su papá, decidió en 1991 no enviar a sus hijas a torneos nacionales de la categoría junior, pensando en librarlas del racismo.



Serena asistía a la academia que lideraba Ric Micci y que ya había ayudado a jugadoras de prestigio como Jennifer Capriati y Mary Pierce.



Luego, Richard se mudó a La Florida y el cambio de estado fue para beneficio de Venus y Serena y de su familia. En 1995, cuando cumplió 14 años, Serena Williams se convirtió en profesional, pero por su corta edad no fue admitida en torneos de la WTA.

Sus estudios y el cine



El torneo Bell Challenge en Quebec, Canadá, fue su primer evento como profesional, pero en su primera aparición fue derrotada.



Estudio Arte en el Instituto de Florida. Es modelo de su propia marca de ropa: Aneres (Serena al revés). Varias veces sus trajes fueron foco de críticas, pero ella misma los diseñaba.



“Nunca he considerado el tenis como mi única salida. Siempre me ha gustado hacer diferentes cosas cuando yo era más joven. Realmente nunca me gustó centrar todo en el tenis”, dijo en alguna ocasión.



Ha incursionado como actriz. Ha estado en series como 'La Ley y el Orden', 'Hair Show', 'ER' y en 'Loonatics Unleashed'.



Fue centro de atención en el 2014 cuando el presidente de la Federación Rusa de Tenis, Shamil Tarpishev, puso en duda el género de ella y de su hermana, pero la WTA lo multó con 25.000 dólares.



En 2015 estuvo en la película 'Pixeles', en el personaje de Serena Williams. Dos años más tarde hizo parte de la campaña de la igualdad salarial para las mujeres negras, jornada que se celebra el 31 de julio.



Adiós a una de las tenistas más importantes de la historia. Y allí quedarán su marcas para ser batidas como los torneos de Australia (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2717).



De igual manera, los títulos en Roland Garros (2002, 2013 y 2015), los de Wimbledon (2002, 2002, 2009, 2012, 2012, 015, 2016) y los del US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2012 y 2104).



