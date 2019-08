Deportividad: Serena Williams llora por lesión y su rival la consuela

La preparación de Serena Williams de cara al Abierto de Estados Unidos tuvo un duro revés el domingo, ya que tuvo que retirarse de la final de la Rogers Cup por una lesión de espalda cuando perdía 3-1 ante la canadiense Bianca Andreescu.



Williams parecía estar bien, pero de pronto se sentó en su silla llorando antes de decidir que no podía continuar tras solamente 19 minutos de juego.



"Lo siento, no pude hacerlo, lo intenté pero no pude", dijo Williams al público entre sollozos. "Ha sido un año difícil, pero lo seguiré intentando".



Cuando Williams dijo que se retiraba, Andreescu fue a consolarla y estuvo hablando con su contrincante. "Lo lamento mucho por Serena", dijo la jugadora de 19 años, la primera canadiense en consagrarse en este torneo en cinco décadas.

DEPORTIVISMO PURO 🙌🙌🙌



Serena Williams abandonó la final del Abierto de Canadá 🎾🇨🇦 por una lesión. Su rival, Bianca Andreescu, en lugar de festejar se acercó a decirle lo mucho que la admira y abrazarla 👏👏👏pic.twitter.com/Gea3LdGGWv — Betcrismx (@betcrismx) August 11, 2019

REUTERS