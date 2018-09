Serena Williams se enfrenta al juez en la final del US Open

Naomi Osaka se convirtió el sábado en la primera tenista japonesa en ganar un título de individuales en un Grand Slam al derrotar a la estadounidense Serena

Williams por 6-2 y 6-4 en la final del Abierto de Estados Unidos. La local vivió varios momentos tensos durante el partido al enfrentarse al juez de silla Carlos Ramos.

Serena Williams vs Carlos Ramos pic.twitter.com/Hnxp6avBzx — Jomes Band (@jomesband) 8 de septiembre de 2018

Serena Williams, tenista estadounidense. Foto: AFP

Este vídeo de @serenawilliams al saber que va a perder por bocazas la final del @usopen pic.twitter.com/kVTDNQzGwc — Eduardo Suárez (@eduardosuarez) 8 de septiembre de 2018

Todo empezó porque le dieron un warning de coaching según el juez porque hicieron un gesto prohibido. Williams se sintió molesta con el árbitro y tras un rifirrafe de palabras la estadounidense rompió su raqueta.



Williams recibió una penalidad en el partido durante el segundo set tras discutir con el juez Carlos Ramos. Durante el enfrentamiento Williams le dijo al juez que tenía que pedirle disculpas, "Deberías pedirme perdón tú a mí. Yo soy madre y no hago trampas. Eres un ladrón y un mentiroso porque me has robado un punto".



Osaka, de 20 años, consiguió la victoria en la primera final importante en su carrera e impidió que Williams ganara su vigésimo cuarto título de Grand Slam.







REUTERS