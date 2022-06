La estadounidense Serena Williams no pudo acompañar su vuelta al circuito con una victoria y cayó en la primera ronda de Wimbledon contra la francesa Harmony Tan por 7-5, 1-6 y 7-6 (7).

La derrota de Serena

Facebook Twitter Linkedin

La tenista estadounidense. Foto: EFE

Serena no gana un partido individual desde la tercera ronda de Roland Garros el año pasado y no jugaba un encuentro desde la primera ronda de Wimbledon en 2021, cuando se lesionó en la pierna en un resbalón en la pista central.



La estadounidense anunció su vuelta a las pistas hace dos semanas y se preparó para este Wimbledon con dos victorias en dobles en Eastbourne junto a la tunecina Ons Jabeur. El plan funcionó para ponerla en forma y a tono para la competición, pero no para ganar, ya que tras tres horas y cuarto de partido cedió ante Tan, que logró la mayor victoria de su carrera.



La francesa, ante la pista central, no se achicó y jugó un gran primer set en el que remontó un 4-2 adverso para llevárselo por 7-5. Reaccionó Serena, que no dio opción en el segundo parcial, y el encuentro se encaminó a un tercer parcial en el que la ganadora de 23 Grand Slams golpeó primero. La ventaja que cogió de 3-1 parecía definitiva, pero Tan ganó tres juegos seguidos y se colocó 3-4 y 30-30 con el servicio de la americana. Llegaron los nervios a la pista, que no quería ver a la siete veces campeones fuera, y ahí resurgió una de las mejores de la historia, por no decir la mejor. Desde el 30-30, Serena, con una dejada maravillosa incluida, remó hasta colocarse con saque para cerrar la victoria, pero no hubo manera. Tan se agarró a la pista, empató de nuevo, gozó de la primera pelota de partido con el 5-6 y finalmente tuvo que jugarse el triunfo en el 'super tie break'. Ahí, Serena avanzó un 4-0 que parecía definitivo, pero la gala se llevó cinco puntos consecutivos y enlazó un parcial de 3-10 que le dio el triunfo.



El 'Grand Slam' número 24 de la estadounidense tendrá que seguir esperando. La francesa se enfrentará en la siguiente ronda a la española Sara Sorribes, que le venció este año en Monterrey.

Más noticias

EFE