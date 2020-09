Serena Williams ya está en tercera ronda del US Open

La exnúmero uno del mundo Serena Williams venció este jueves, sin problemas, a la rusa Margarita Gasparyan, en la pista central Arthur Ashe, por 6-2 y 6-4, y consiguió el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por vigésima vez consecutiva.

La menor de las hermanas Williams, de 38 años, necesitó una hora y 33 minutos, para superar a una inspirada Gasparyan, que luchó, pero al final no pudo superar el mejor tenis de la seis veces campeona del Abierto de Estados Unidos.



La próxima rival de Serena Williams, tercera cabeza de serie, será su compatriota, la recuperada Sloane Stephens, 36 del mundo, a la que se ha enfrentado en seis ocasiones anteriores con ventaja de 5-1 a su favor.



Pero Stephens, que ganó el Abierto en el 2017, ha comenzado a recuperar su mejor nivel de juego y el duelo de campeonas estadounidenses será sin discusión el partido más emocionante a ver en la jornada del sábado y el de más peligro para que Serena pueda llegar a la segunda y decisiva semana del torneo.



Williams, actual quinta clasificada en el ránking de la WTA, que busca su séptimo título del Abierto y el vigésimo cuarto de Grand Slam, para unirse a la legendaria Margaret Court, acabó el partido frente a Gasparyan, 117 del mundo, con siete 'aces' y cinco dobles faltas por 1 y 2, respectivamente, de su rival.



Mientras que colocó 27 golpes ganadores contra 16 errores no forzados, y perdió tres veces el saque para hacer seis 'breaks', lo que demostró que puede tener problemas cuando se enfrente a Stephens, de 27 años, quien ganó por 6-2 y 6-2, en apenas una hora y seis minutos, a la bielorrusa Olga Govortsova. "Estoy feliz de superarlo para poder concentrarme en la próxima ronda", declaró Willaims durante su entrevista en la cancha.

La exnúmero uno del mundo también admitió que su mayor ilusión era haber tenido al público en las gradas, pero entendía todo lo que estaba sucediendo con la pandemia del coronavirus. "Me encanta el público aquí, obviamente, pero llevo tanto tiempo jugando que estoy en la era moderna en la que todo es digital. Sin embargo, hay algo tranquilizador de cara al futuro", comentó Williams.



