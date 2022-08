La tenista estadounidense Serena Williams anunció que se retirará del tenis, luego de tomar parte en la próxima edición del US Open.

"Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección diferente. Ese momento siempre es difícil cuando amas algo tanto", escribió en su cuenta de instagram.



¿La mejor del mundo?



Y agregó: "Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora, la cuenta atrás ha comenzado. Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y finalmente descubrir una Serena diferente, pero simplemente emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas".



En el último tiempo, Williams se propuso varios objetivos. El primero de ellos era convertirse en la tenista, juntando las ramas masculina y femenina, más veterana en ganar un grand slam en la era abierta. Podía superar a Ken Rosewall, con 37 años y dos meses, en ganar un torneo grande, pero no lo consiguió.



El segundo era convertirse en la número uno del planeta con 37 años, tanto en la WTA como en la ATP. Serena ya ha sido la número uno más veterana, pero Roger Federer la superó con 36 años, un año más que Williams, que lo fue con 35 en el 2016.



Y el tercero, alcanzar los 24 títulos de grand slam que tiene Margaret Court y, por qué no, superarlos este mismo año, pero todo quedó aplazado por su decisión.

La razón de la decisión



La tenista, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta "transición" que prefiere describir como "evolución".



"Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi", escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que da destaca su deseo de volver a ser madre.



Williams anunció este martes en una carta publicada en la revista Vogue que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras el Abierto de Estados Unidos.