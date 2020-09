Serena Williams anuncia su retiro de Roland Garros

La estadounidense Serena Williams, sexta favorita de Roland Garros, anunció este miércoles su retirada del torneo poco antes del inicio de su partido de segunda ronda, a causa de una lesión.

La norteamericana, que persigue su 24 Grand Slam, afirmó sufrir un problema en el tendón de Aquiles del que no se ha recuperado de forma suficiente desde el pasado Abierto de Estados Unidos, indicó la jugadora durante una rueda de prensa.



Serena tenía que jugar su partido de segunda ronda contra la búlgara Tsvetana Pironkova, 157 del mundo.



La estadounidense, que el pasado sábado cumplió 39 años, lleva varios Grand Slam intentando sumar su vigésimo cuarto grande, que le iguale con la australiana Margaret Court. Roland Garros no ha sido nunca su torneo favorito, pero lo ha ganado en tres ocasiones, la última en 2015 y buscaba un cuarto triunfo para igualar con la belga Justine Henin, después de que en 2019, físicamente mermada, no pudiera superar la tercera ronda.

Desde su victoria en el Abierto de Australia de 2017 no ha vuelto a triunfar en un Grand Slam, pese a que la pasada temporada llegó a la final de dos, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Luego llegó su paréntesis por maternidad, del que regresó en marzo de 2018, sin que desde entonces haya podido sumar el título grande que tanto ansía. En el pasado Abierto de Estados Unidos, Williams cayó en semifinales frente a la bielorrusa Victoria Azarenka.



