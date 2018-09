Francia y Croacia son favoritas para ir a la final de la Copa Davis

Francia y Croacia, que disputaron la final del Mundial de fútbol este año, llegarán como favoritas para acceder a la definición de la Copa Davis cuando inicien el viernes sus llaves de semifinales del principal torneo de tenis por países.

Con Rafael Nadal lesionado, la llave de semifinales de Francia ante España en Lille tiene un tono muy diferente, ya que el equipo capitaneado por Yannick Noah es favorito para convertirse en el segundo país en llegar a finales consecutivas en más de 45 años.



En tanto, en Zadar, donde los croatas liderados por Marin Cilic se enfrentan a Estados Unidos en la otra semifinal que también comienza el viernes, gran parte de la atención estará puesta en el árbitro portugués Carlos Ramos, quien generó la furia de Serena Williams en la final del Abierto de Estados el pasado fin de semana.



En la última Copa Davis que se disputa en su formato tradicional, Noah, que busca un cuarto título de Copa Davis como capitán, dijo el jueves que su sueño es que Francia defienda la corona pese a que a los aficionados les hubiese encantado haber visto jugar a Nadal.



Sin embargo, el capitán español, Sergi Bruguera, está convencido de que Pablo Carreño Busta y Roberto Bautista Agut puedan dar la sorpresa en los duelos de individuales del viernes.



El resultado de la llave puede depender mucho del esperado debut de Benoit Paire, elegido por delante del experimentado Richard Gasquet para enfrentar a Carreño Busta, número 21 del mundo y 33 lugares mejor ubicado en el ranking ATP que el francés.



Paire, famoso por romper raquetas en la cancha en sus arranques de furia, admitió que anteriormente no estaba listo "mentalmente" para jugar en el equipo francés.



"A veces podía volverme loco (...) pero ahora me siento bien, me siento renovado y seguro", dijo el tenista de 29 años.

Marin Cilic enfrentará a Frances Tiafoe. Foto: Reuters

En la otra semifinal, que se disputará en el polvo de ladrillo de Zadar, Cilic y Borna Coric tienen muchas ganas de llevar a Croacia a la final del torneo por segunda vez en tres años, buscando una revancha de su derrota en 2016 ante Argentina.



Estados Unidos no contará con John Isner, quien se encuentra esperando el nacimiento de su hijo, ni con Jack Sock, quien está lesionado, por lo que Steve Johnson enfrentará a Coric en el primer partido del viernes.



Cilic, número seis del mundo, se medirá después al joven Frances Tiafoe, quien dijo estar "muy emocionado" por debutar en Copa Davis contra un hombre que tiene un gran registro individual en sus 12 años jugando el torneo.



