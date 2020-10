Análisis: se busca jugador en sencillos para el tenis colombiano

El retiro de Santiago Giraldo, quien fuera el jugador que más lejos ha llegado en el escalafón ATP, cuando en septiembre del 2014 llegó a ser el número 28 del mundo, abre el debate de si el tenis colombiano tiene los jugadores para un recambio, que en algún momento se debía dar. ¡Se busca jugador en sencillos!

Es muy claro para todos que Daniel Galán, a sus 24 años, tomó la posta dejada por Alejandro Falla y Giraldo, para ser el número de uno del país, jugando torneos grandes y representando al país en la Copa Davis. Con él hay una raqueta, pero la preocupación es quién viene detrás.



Esperanza

Hay cuatro jugadores que tienen buena proyección dentro de este proceso de renovación del tenis colombiano. Sin embargo, tan solo hay uno que, de momento, tiene el grupo de trabajo, el talento y los recursos para generar grandes expectativas.

Nicolás Mejía (20 año, 404 de la ATP), Alejandro Hoyos (21 años, 1.216 de la ATP), Mateo Gómez (18 años, 96 de la ITF) y Johan Rodríguez (17 años, 215.º ITF) son los que pueden tomarse esta renovación, aunque por edad comienza a verse una preocupación, porque ya son grandes.



Para Felipe Berón, exentrenador de Santiago Giraldo y uno de los miembros del equipo Colsanitas, hay talento en el país para buscar ese cupo dejado por Giraldo en el tenis nacional.



“La verdad es que hay un grupo de jóvenes con muchas ganas. Se vieron unos cuatro o cinco jugadores en este Circuito Nacional de estas recientes semanas. Enrique Peña y Johan Rodríguez me han llamado la atención. Se les ve condiciones, les hace falta trabajo, experiencia, torneos por jugar, tener la experiencia de empezar a viajar y competir”, le dijo Berón a EL TIEMPO.

Sin embargo, el técnico es claro en que para poder progresar en este deporte y tomar las riendas que dejaron Falla o Giraldo hay que invertirle a la propia carrera. “Jugadores hay, la materia prima la hay, pero en el tenis hay que invertir. A ese nivel profesional es más costoso, entonces hay que invertir más”.



Hablando fuerte

Mejía es uno de esos tenistas que debe comenzar a mandar. A sus 20 años viene ganando torneos y jugando muchos partidos. Sin embargo, él no ve un camino tan prometedor con la generación que viene detrás de él.



“De los jóvenes jugadores solo puedo hablar con base en los resultados que he visto. Johan Rodríguez es el único que conozco tenísticamente y es muy bueno. Mateo Gómez, que es el único que ha viajado, no ha tenido buenos resultados en júnior. Es complicado, después de María Camila Osorio, Emiliana Arango, que tuvimos una etapa júnior tan exitosa, no ha llegado alguno de los jóvenes que esté cerca de igualar eso. Es complicado, porque ser buen júnior sí abre muchas puertas. Juveniles (entre los 17-18) que tengan buenos resultados no hay”, le dijo Mejía a este diario.

Esa declaración va de la mano con una afirmación de Berón. “Va tocar esperar un par de años a que estos jugadores juveniles maduren. Vienen empujando con ganas. Deben arrancar bien el proceso de jugar torneos futuros, challengers, qualys de ATP, perder muchos partidos, hacer giras muy largas. Necesitan esas experiencias e ir madurando”.



Mejía ya tiene esa experiencia y se ilusiona con objetivos muy grandes. “Ya es hora de que tomemos responsabilidad los que venimos empujando desde atrás. En mi caso, tengo la fortuna de tener un equipo de trabajo importante y gracias a eso tendré la chance de ser un grandísimo jugador. Ojalá ser mejor de lo que hicieron ellos. Tengo las cualidades y tengo la actitud para ser un jugador top”.

Asumen

Johan Rodríguez es un tenista que impresiona por su juego, sus golpes y su historia de vida. Está siendo observado por el equipo Colsanitas para ver si lo integran. Él es claro con esta nueva responsabilidad.



“Es un gran reto quedar como un referente con el retiro de Giraldo. Los juveniles que venimos estamos jugando muy bien. Es un reto no para tener miedo ni para presionarse. Antes, hay que trabajar más duro con más sacrificio”, le dijo a EL TIEMPO.

Además aseguró que “el tenis no es el deporte más jugado en Colombia, pero hay unos muchachos que vienen jugando muy bien. Nicolás Mejía, Mateo Gómez y Alejandro Hoyos son jugadores que destaco”.



Por su parte, Gómez, otra de las apuestas, afirma que “es muy importante para nosotros, nos da mucha ilusión de entrenar mejor, de estar con más confianza. Pienso que será difícil, pero hay que ir comenzando a sumar esa experiencia. Jugadores como Johan, que le pega bien a la pelota; Mejía y Hoyos juegan muy bien. Los jóvenes vienen muy bien y eso es muy importante para un país que ha tenido buenos jugadores”.



A estos jóvenes les llegó el momento de asumir una realidad dentro de una nación que no es de tradición tenística. Lo importante es entender la realidad de su juego, invertir en serios grupos de trabajo y tener mentalidad ganadora. Sin eso pasarán los años y se quedarán en eternas promesas.



