Santiago Giraldo lidera equipo colombiano de Copa Davis

El capitán del Equipo Colombia, Pablo González, ha definido la nómina para enfrentar a Argentina por el play-off de Copa Davis por BNP Paribas, que se jugará del 14 al 16 de septiembre en el Estadio Cerrado Doctor Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan, sobre polvo de ladrillo bajo techo, y que liderará Santiago Giraldo.

Complementan el grupo Daniel Galán, Nicolás Mejía, Juan Cabal y Roberrt Farah, quienes tendrán la difícil misión de derrotar a los argentinos en esta serie.



Para Daniel Galán (Equipo Colsanitas, Head) es su tercera convocatoria en Copa Davis: su debut fue en el mes de febrero ante Barbados y luego jugó la serie ante Brasil en la ciudad de Barranquilla. Su récord es de 3-0, todos los puntos ganados sobre cemento.



“Daniel es el jugador número uno de Colombia, su desempeño en el circuito y las victorias logradas en Barbados y Barranquilla por Copa Davis confirman que tiene el nivel para encarar cualquier confrontación. Es nuestra mejor carta en sencillos en este momento”, manifestó el capitán del equipo.



Entretanto, esta será la nominación número 27 para Santiago Giraldo (Equipo Colsanitas, Babolat) y la segunda de 2018, luego de haber estado en la serie ante Brasil el mes de abril. El pereirano tiene récord de 26-16 y es el jugador que más puntos de sencillos le ha dado al país en esta competencia.

La novedad en la nómina es la presencia del tenista juvenil Nicolás Mejía (Equipo Colsanitas, Coéxito) quien recibe su primer llamado con 18 años.



El tenista vallecaucano es el cuarto mejor tenista del mundo en el circuito juvenil y ya ha representado a Colombia en competencias como la Copa Davis Junior, Suramericanos Juveniles y, recientemente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.



“En cuanto a Nicolás, es el mejor junior que tenemos en el país, un jugador con un gran potencial en sencillos y dobles y que se acerca cada año más a encarar el futuro del tenis colombiano. Estoy seguro que esta experiencia nos conviene a todos”, señaló.



El dobles tendrá la presencia de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Equipo Colsanitas, Babolat) quienes juegan juntos en Copa Davis desde 2011 y le han entregado a Colombia 9 puntos. Cabal y Farah llegarán a Argentina en su condición de segunda mejor pareja del año, y 10º y 11º del ranking de dobles de la ATP, respectivamente.

Robert Farah y Juan Sebastian Cabal. Foto: AFP



No está en la nómina Alejandro González. “Ha sido un integrante vital para el equipo, ha estado en todas las series y tenemos muy presente que nos dio el último punto contra Brasil este año. Sin embargo, en su proceso personal para volver a mejorar su ranking y estar mejor para lo que viene, incluyendo Copa Davis, no jugará contra Argentina ya que estará disputando el calendario ATP”, dijo el capitán del equipo.



La serie Argentina vs Colombia de Copa Davis por BNP Paribas le entregará al ganador el ser sembrado en la primera fase de Grupo Mundial de 2018, la etapa previa a la fase final que se jugará en el mes de noviembre en una sede única y durante una semana.



Esta es la tercera vez que argentinos y colombianos se enfrentan, frente a frente liderado por los albicelestes por 2-0. "Nuestra meta es dar la sorpresa en San Juan, mientras estemos parados en la cancha haremos todo lo posible para ganar", concluyó Pablo González.



La confrontación se jugará al mejor de cinco sets, todos con tiebreak, y durante tres días de la siguiente manera:



Viernes 14 de septiembre: dos sencillos (inicia a las 11:00 a.m. local – 9:00 a.m. en Colombia)



Sábado 15 de septiembre: dobles (inicia a las 12:00 m. local – 10:00 a.m. en Colombia)



Domingo 16 de septiembre: dos sencillos (inicia a las 11:00 a.m. local – 9:00 a.m. en Colombia)



Con información de la oficina de prensa