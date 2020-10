Santiago Giraldo se despidió del tenis profesional con título

Cayó el telón del Colsanitas Open – Cundinamarca y, dicho sea de paso, el de Santiago

Giraldo, quien el pasado martes anunció su retiro del tenis profesional. El risaraldense

dijo adiós por la puerta grande, al quedarse con el título de este certamen, el cual se

desarrolló en las canchas de polvo de ladrillo del Pueblo Viejo Country Club, luego de

vencer en la final a su amigo Alejandro González, por doble 6-4.

El ex N° 28 del escalafón de la ATP llegó a esta competencia como el máximo candidato a la victoria, y no falló; sin embargo, tampoco la tuvo fácil, pues debió emplearse a fondo

en los cinco días de acción. En la fase de grupos superó a Tomás Gómez por 6-4 y 6-3,

a Nicolás Buitrago por 6-4 y 6-2, y a Mateo Gómez por 6-2 y 6-0, siendo este su mejor

partido de la semana. En semifinales tachó por doble 7-6(4) a Juan Sebastián Gómez.



“Estoy muy contento por la forma en terminé este torneo, le gané a ‘Alejo’ un muy buen

partido, estoy muy agradecido por todo, fue la mejor manera de ponerle punto final a

mi carrera. Me retiro siendo la raqueta N°2 de Colombia, aportando mi ‘granito de

arena’ para la clasificación a la fase final del Grupo Mundial de Copa Davis, mi último

partido oficial fue con casa llena en marzo, en fin, solo buenas sensaciones”, fueron sus

palabras al final.



Indagado por sus proyectos más cercanos, expresó. “Estaré muy tranquilo en estos

primeros meses, quiero disfrutar de mi privacidad, fueron muchos años llevando una

vida pública, una vez anuncié mi retiro, muchas personas me abrieron sus puertas,

pero realmente quiero mantener la calma”.



En total, Giraldo sumó en torneos puntuables para el ranking ATP 444 victorias, de las

cuales 168 llegaron en el Circuito ATP World Tour, 27 en Copa Davis, 204 en

Challenger y 45 en el Circuito ITF; además fue finalista de los ATP 250 de Santiago en

el 2011 y del ATP 500 de Barcelona en 2014.



Con información de oficina de prensa*